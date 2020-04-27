【樓市專欄】業主如何阻止樓價跌

有一個文學水準相當高，而又有多個物業收租的老友問，在疫情下，他或者一般小業主，有甚麼辦法阻止樓價下跌？如果話買樓就不用說，筆者話「投以木桃，報以瓊瑤」，老友話這句話近日經常由外交部發言人耿爽引用，他對當日在新冠疫情開始時，各國以醫療物資援助中國，今日新冠疫情影響到那些國家，中國盡力報聘，回贈的醫療物資往往是10倍以上，耿爽在談及這些消息時，往往會話投以木桃，報之以瓊瑤，但這句話又如何變成在疫情下，業主阻止樓價下跌的金石良言。



近日香港受到新冠疫情影響，經濟急劇轉壞，一個月內，失業率由3.7%升至4.2%，餐飲業尤其嚴重，超過8%，而我們又不時聽到有餐廳食肆結業，證明形勢繼續惡化，即使政府對他們伸出援手，似乎是杯水車薪，幫助不大，筆者問老友，那些餐廳食肆點解要結業，就是沒有人幫襯，在餐廳結業之後，業主可能要出售那些物業。同時，餐廳老闆們或者伙計，沒有收入亦不能夠繼續供樓，到最後一樣要將他們擁有的住宅單位出售，多了人賣樓會造成供應增加。

在疫情下，有能力買樓的人不多，就算有能力，買樓的意欲亦不大，供應增加，需求減少，樓價自然會下跌，要阻止樓價下跌，買樓並不是最好方法，而是令到那些業主不用賣樓才是最好方法。

方法就是，「投以木桃，報以瓊瑤」，有能力消費的人應盡量消費，令到那些餐廳食肆有生意，結果是不用執笠，老闆有生意不用賣樓，伙計有收入亦不用賣樓，或多或少都可以阻止樓價下跌，而且現在消費比以往着數，因為有不少名店都以疫情價推出一些抗疫菜式，比平時消費可能大幅減少五成，所以消費是可以阻止樓價下跌，甚至比買樓更有效。

老友問，為何筆者的文章標題不用「投以木桃，報以瓊瑤」，筆者覺得吸引力不夠，根本不會有人看內容，現在最低限度都會吸引一些業主去看，切膚之痛，唔睇點得。

本文節錄於653期《iMoney Wealth》鑑古知今。



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