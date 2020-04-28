藍籌延削派息 盈富基金低股息成新常態

本港成交最旺、追蹤恒指走勢的盈富基金 （02800） ，上周五公布中期股息為每股9仙，不但較去年同期大減4成，亦是盈富基金歷來最低派息金額。隨着多藍籌股削減派息，盈富基金股息率偏低恐成常態。

盈富基金 （02800） 中期股息由於去年時的15仙大減至9仙，其中的關鍵自然是由於重磅藍籌滙豐 （00005） 突然叫停派息。

滙豐突消取派息 拖低盈富派息

滙豐一直佔恒指約1成比重，現時股價回落，仍佔約8%。滙豐2月時原本宣派未期息21美仙，與去年相同，惟因應英國監管當局要求，其後突然取消派末期息。滙豐於恒指中佔比重、股息率高，取消派息成盈富大削派息的主因。另外，恒指大重磅股中，友邦 （01299） 由於缺乏特別息，去年末期派息減少1%；港交所 （00388） 亦稍為減末期息。以上周五收市價計，減派息後，盈富的現價股息率由近4厘，跌至約3.6厘。

據恒指現時的比重，最重磅的騰訊 （00700） 及友邦，分別佔比11%及10%，惟兩者的股息率均偏低，科技股騰訊股息率不足0.5厘，友邦股息率亦不足2厘。因而令支持恒指股息率的「重任」就落在滙豐及幾隻重磅內銀股身上，惟目前滙豐突然消取末期息，並明言2020年內不派息，這令恒指及盈富基金的未來股息受壓。

恒指將納入科網股 盈富派息料受壓

除滙豐因素，恒指短期內或納入更多派息偏低的新經濟股，或令恒指的股息率趨降。恒指公司現在就恒指納入同股不同權的新經濟股及第二上市股份諮詢市場，預期下月公布結果，預計阿里 （09988） 及美團 （03690） ，以至小米 （01810） 均可望晉身藍籌。

以上科網股均未曾派息，當被納入恒指後，會令本來高股息率的金融股佔恒指比重遭攤薄。因而令恒指以及富盈基金的股息率受壓。恒指倘納入新增長的科網股，雖有望令恒指走勢表現走強，不過科網股股息率低，將拖累恒指的股息率。

責任編輯：錢家鋒

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