【滙豐高層變動】滙豐老臣梁兆基離任　消息：接替王維基太太任總商會總裁

▲ 滙豐亞太區顧問梁兆基即將離任，消息指他將會加入香港總商會出任總裁一職。

滙豐 （00005） 績前再傳出高層人事變動。加入滙豐26年的亞太區顧問梁兆基，將於本周四（30日）離任。據悉，梁兆基將會加盟香港總商會出任總裁一職，接替3月底已離任的袁莎妮。

滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝發內部通知，宣布梁兆基即將在月底離任，感謝過去對方向集團及銀行業的貢獻。滙豐發言人確認內部信內容，表示梁兆基將離開接受其他挑戰。發言人續指，過去26年來梁氏貢獻良多，祝願對方一切順利。

消息傳出後，本報接獲兩名消息人士確認，梁兆基將過檔香港總商會出任總裁。

梁兆基1994年加入滙豐成為高級經濟師，兩年後獲委任為經濟研究部主管，2000年擔任亞太區顧問至今。過去15年來，一直協助王冬勝、董事會及亞太區行政總裁辦公室擔任顧問工作。

梁兆基近年多次就滙豐減息、加息決定解畫，他在去年已表明香港息口已經「減無可減」。他最近一次是3月底接受本報專訪，解釋滙豐不跟隨美國減息的原因，表明香港既不適宜推行負利率、亦缺乏單邊減息空間。

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梁兆基亦經常代表滙豐出席金融論壇，就宏觀經濟及最新市況作出分析。去年5月香港未爆發反修例示威，粵港澳大灣區仍然是金融界焦點，當時三地政府正研究如何不同制度中拆牆鬆綁，發揮最大經濟效益。梁兆基出席論壇時則明言：「若無一國兩制，中國、香港都唔會得益」，直言若香港融入成為中國其中一個城市，可說「冇得撈」。

時至去年底，他接受訪問時表示，社會事件對樓市影響有限，並期望社會事件盡快平息，紓緩中小企面對的經營壓力。

他當時已預期，未來4、5年全球將再迎來新一輪量化寬鬆，帶動資產價格上升。惟在分配不均的情況下，一大群社會人士不會受惠於過去10多年的經濟利益，最終影響將會反映在政治層面。他形容，港府在這方面的敏感度及反應不足，而且香港無能力應付有關問題。

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編輯：趙穎妍