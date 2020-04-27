【香港經濟】香港3月出口跌5.8%勝預期　進口跌11%

▲ 政府統計處公布，今年首季商品整體出口貨值按年跌9.7%，進口跌10%。

政府統計處公布，3月份本港整體出口和進口貨值均按年跌5.8%及11.1%。3月份商品整體出口貨值為3,236億元，進口貨值為3,584億元，有形貿易逆差347億元，相等於商品進口貨值的9.7%。

今年首季商品整體出口貨值按年跌9.7%，進口跌10%，有形貿易逆差1,038億元，相等於商品進口貨值的11.1%。經季節性調整，今年首季與上季比較，商品整體出口貨值下跌9.8%，商品進口貨值下跌5.7%。

出口方面，3月份輸往亞洲的整體出口貨值上升3.2%，當中內地升8.4%，越南升1.2%，惟印度、泰國及新加坡則分別跌17.2%、15.6%及14.5%，英國、德國和美國的出口貨值亦跌34.2%、33.1%及29.3%。

進口方面，美國3月的進口貨值跌29.5%，內地跌14.1%，相反越南則升24%，新加坡和台灣亦升逾9%。

政府發言人表示，商品出口在3月份仍然疲弱，輸往內地的出口隨着當地經濟活動逐步恢復而反彈，但輸往許多其他主要市場（包括美國和歐盟）的出口則進一步急挫。展望未來，疫情自3月以來在全球蔓延，並令全球經濟活動出現嚴重收縮，香港的商品出口短期內仍將顯著受壓。

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編輯：袁諾曦