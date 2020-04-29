【佛誕假期】佛誕去哪兒？　2020佛誕活動一覽

今年4月30日為佛誕假期，每年佛誕，全港佛堂寺廟都有禮佛慶典和浴佛法會，其中以大嶼山寶蓮禪寺的活動最盛大。佛誕又稱「浴佛節」，相傳佛祖出生時，天上有九條龍噴下清泉為他沐浴，所以日後佛誕都有這個儀式。如今善信會以香湯沐浴佛身，寓意以佛祖的智能，洗滌污濁，淨化心靈。同樣蘊藏禪理的還有賀誕食品蒝荽餅，其味帶甘苦，寓意人生苦盡甘來。

日期：2020年4月30日 如何前往：大嶼山寶蓮禪寺 從中環6號碼頭搭乘渡輪前往梅窩，船程約35至55分鐘。上岸後在碼頭巴士總站轉乘2號巴士至昂坪市集，車程約40分鐘。 於港鐵東涌站B出口的巴士總站，搭乘23號巴士至昂坪市集，車程約50分鐘。 資料來源：香港旅遊發展局

早前因應新型冠狀病毒疫情，佛教聯合會原定下月底紅館舉行的「佛誕節吉祥大會」取消，其後該會宣佈將舉行一系列直播活動，與佛門網及各大道場的社交媒體聯合直播浴佛大典及佛學講座等活動。

另外，一年一度的長洲太平清醮，因應疫情亦已調整今年長洲太平清醮活動，儀式當日(4月30日，農曆四月初八日佛誕)的會景巡遊繼續舉行，但最受歡迎的飄色及小童參與的​​​活動，例如擔彩旗等將會取消。所有巡遊隊伍，按照原定路線巡​​遊至大石口天后廟前便送神鑾回北帝廟醮場或依照往年一樣自行解散，當晚午夜舉行的搶包山比賽也全部​​取消。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！