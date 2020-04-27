【阿里巴巴】淘寶天貓總裁蔣凡除名合夥人 接任CEO已無望？

▲ 淘寶天貓總裁蔣凡被視為阿里巴巴CEO接班人的大熱人選，如今爆出桃色醜聞，或令市場質疑其可否接任CEO職務。

阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓總裁、阿里媽媽事業群總裁蔣凡，與如涵電商（美：RUHN）市場營銷官、初代網紅張大奕的桃色新聞，令其一帆風順的阿里職業生涯首次面臨重大危機。阿里巴巴最新宣布，將取消蔣凡阿里合夥人的身份，職級從集團高級副總裁降至集團副總裁，記過處分並取消上一財年所有獎勵。

1985年出生的蔣凡加入阿里巴巴後迅速晉升，僅以7年時間已執掌阿里巴巴淘寶、天貓、阿里媽媽三大核心部門，去年更成為阿里巴巴最年輕合夥人，被視為阿里最矚目的新星。美團點評 （03690） 王興的一席話更在業界廣泛流傳，「接下來幾年，看拼多多的黃崢和淘寶/天貓的蔣凡這兩個非常聰明的人如何較量，應該會很精彩。蔣凡要是能贏這一仗，那就是當之無愧的阿里CEO接班人，如果他有興趣幹這活的話。」

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加入阿里後迅速冒起

蔣凡在2013年因阿里收購其創辦的友盟加入阿里巴巴，其後他在淘寶天貓向移動端轉型的過程中迅速冒起。有報道指，在蔣凡帶領下，手機淘寶DAU（日活躍用戶）從3000萬升至6000萬，至2015年再升至1.1億。去年「雙11」，手機淘寶的DAU已突破5億。

事實上，蔣凡去年從主席、首席執行官張勇手上接棒，擔「雙11」大旗，年底再分管營銷平台阿里媽媽業務，有分析認為蔣凡實際上已成為阿里巴巴馬雲、張勇之後的第三人。

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被剔出「權力核心」

如今，蔣凡入選合夥人未足一年再被除名，是否意味接任中國最大科網公司CEO已經無望？

根據阿里巴巴調查結果，蔣凡及張大奕並不涉利益輸送，但處分是基於「蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響。」

阿里巴巴素來對合夥人有嚴格標準，聯合創始人蔡崇信曾闡述阿里巴巴合夥人制度的三大特徵，樹立道德標準、解決接班人問題、避免關鍵人風險。即使蔣凡未違背商業準則，但其德行操守或未能符合合夥人要求。

不過，值得留意是，即使蔣凡被剔出阿里「權力核心」，阿里巴巴並未如早前傳聞解除他在淘寶、天貓、阿里媽媽的職務，意味他依然執掌阿里巴巴最賺錢、最核心部門。若有一天蔣凡被調職，或許才可真正定論他與CEO接班人無緣。

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