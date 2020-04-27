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【小米股價】小米10青春版發布 售價2099人幣起

金融經濟 16:52 2020/04/27

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小米10青春版售價為2099元人民幣。

小米 （01810） 繼早前推出了旗艦手機小米10及小米10 Pro後，周一（27日）亦發布了「小米10青春版」。小米10青春版在屏幕上與原版不同，採用了6.57吋的三星AMOLED屏幕，前置攝像頭採用了水滴打孔的設計。另外，青春版配備的是Snapdragon 765G處理器，而非原版的Snapdragon 865處理器。

小米10青春版6GB+64GB版售價為2099元人民幣起，相比起小米10售價近4000元起，便宜了一半。作為一款5G手機，小米10青春版的機身也兼顧了一系列輕薄設計，電池容量4160mAh，後置鏡頭像素達4800萬，支援50倍潛望式光學變焦。

該款手機將於4月30日起正式開售。

另外，雷軍在今日的發布會上也表示，小米10在中國區的銷量已經超過100萬台。

小米在發布會上也同時發布了MIUI 12系統，基於全新的米柚光錐動效架構對系統底層作了優化，在設計和隱私保護上也做了改進，開發版內測今天開放。

小米股價全日升0.8%，報10.08元。

相關文章︰小米副總裁常程涉「拍到女生宿舍」低俗宣傳 小米、常程齊道歉

【小米股價】小米完成發行6億美元票據　美銀大升目標價近5成（第二版）

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編輯︰侯景成

香港股票 小米集團－W（01810） 5G 相機 處理器 中國 雷軍 小米

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