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【趣話財經】被踢出合夥人　「阿里羅志祥」蔣凡出軌變出血

股樓投資 17:09 2020/04/27

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台灣藝人「小豬」羅志祥被前女友踢爆熱愛「多人運動」之餘，更屢屢出軌，即使羅志祥道歉，但仍被踢出內地綜藝節目，預計損失近9,000萬人民幣的報酬，出軌出得相當昂貴。近排係財經界同樣有一單「天價出軌」，主角係阿里巴巴 （09988） 前合夥人蔣凡。

1985年出世嘅蔣凡，係Google工作一段時間後，創立友盟公司，其後被阿里巴巴收購並加入阿里巴巴。蔣凡2013年加入阿里巴巴後扶搖直上，係2017年12月成為淘寶總裁，係2019年3月成為天貓總裁，係佢既管理下淘寶及天貓表現非常出色，去年「雙十一」銷售額達到384億美元，相當於亞馬遜去年第三季網店銷售額的八成。業績強勁，蔣凡成為阿里巴巴最年輕嘅合夥人。根據阿里巴巴嘅合夥人制度，38位合夥人有權投票選出公司的主席，地位明顯重要，更被視為日後有機會成為阿里巴巴的主席。

蔣凡雖然沒有被曝出進行多人運動，但其妻子在4月中在微博出Post，警告網紅張大奕「再來招惹我老公我就不客氣了」。張大奕除了是網紅經濟的代表人物外，其持股7%的如涵電商早前獲阿里投資，加上張大奕在天貓、淘寶等都有不少活動及交易，因此蔣凡今次出軌不單係花邊新聞，更被質疑當中有沒有利益輸送，因此蔣凡傳即時要求公司調查自己以證清白。

阿里巴巴今日公布，經過調查後蔣凡沒有利益輸送張大奕，不過由於「感情輸送」問題，影響公司聲譽，所以取消蔣凡在阿里合夥人的身份，同時由M7（集團高級副總裁）降職到M6（集團副總裁），並收回上一財年度的所有獎勵。

雖然保住了天貓及淘寶的掌舵人身份，但失去合夥人身份及上一個財年的獎勵，破財事少，影響仕途是大，損失絕對不比「小豬」羅志祥少。

色字頭上一把刀，各位男士要識控制自己，否則「財色兼收」變「人財兩失」，就喊都無謂。

撰文 : 謝克迪, CFA

網紅 出軌 經濟 羅志祥 阿里巴巴－SW（09988） 雙十一 阿里巴巴 淘寶 微博 天貓

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