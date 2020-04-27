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金管局李達志：黑天鵝來了　外滙基金集中防禦及流動性管理

金融經濟 16:46 2020/04/27

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金管局副總裁及外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，面對非常時期，外滙基金首季亦難以避免錄得虧損。（資料圖片）

新冠肺炎衝擊環球經濟，金管局副總裁及外滙基金投資辦公室行政總裁李志達以「黑天鵝來了」發表網誌，形容「今年黑天鵝來了」，外滙基金第一季亦難以避免錄得虧損，面對如此非常時期，他直言外滙基金短期內投資管理會充滿挑戰，將會集中防禦性及流動性管理。

李志達表示，各國為防止疫情蔓延，採取強力的防疫措施，生產及消費活動接近停擺，即使各國政府先後以貨幣政策及財政措施，但預計疫情仍對全球經濟造成重大打擊。

李達志：2因素致外滙基金投資前景充滿挑戰

金融市場劇烈震盪，他直言即使外滙基金以債券為主、股票及另類投資為輔，但今年首季仍無可避免錄得虧損，而展望未來一段時間亦會充滿挑戰，特別是貨幣及財政措施無助紓緩疫情、全球經濟恢復步伐仍屬未知之數，而且美國重啟量寬，削弱外滙基金債券分散風險作用。

因此，將會集中在防禦性及流動性兩方面管理外滙基金的投資。首先，在過去幾年，一直通過調整資產配置，盡量減少金融市場波動對外匯基金的負面影響，例如減少非美元的貨幣配置，減少在美元強勢下出現的匯兌減值。此外，通過加大「長期增長組合」下的另類投資，進一步減低外滙基金內不同投資的回報相連性，更有效地達到分散風險的效果。

李達志表示，會密切注意市場情況，對資產配置採取適時適量調校，確保基金保持合適的防禦性。另一方面，亦會提高資產組合的流動性，確保外滙基金能在短時間內將資產變現，提供資金維持香港的貨幣及金融穩定，以及配合政府提取財政儲備存款以應付疫情的需要。

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編輯：趙穎妍

疫情 貨幣政策 經濟 股票 外滙 債券 基金 外滙基金 李達志 香港金融管理局

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