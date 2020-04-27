【日本疫情】五一黃金周殺到 地方政府憂疫情倒灌

▲ 【日本疫情】五一黃金周威脅到 地方政府憂疫情倒灌

日本宣布，將入境限制擴大至14個國家，包括俄羅斯和沙特阿拉伯；以及延長中港等地的簽證限制至5月底。政府多番呼籲民眾留在家中，重災區東京的旺區在過去周末人流大減逾80%，疫情似乎現曙光，周日（26日）的新增確診跌至數十人。大阪周末人流更大減近90%。但五一黃金周的長假期來臨，地方政府擔心疫情倒灌。

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日本政府周一（27日）召開會議，決定加強入境管制措施。首相安倍晉三表示，按照《出入境管理及難民認定法》，拒絕俄羅斯、秘魯、烏克蘭等14個國家的公民入境，措施周三（29日）生效。

原定4月底屆滿的暫停簽證措施，將延長一個月至5月底。日本政府又取消了部分國家短期逗留免簽措施；3月的訪日人數按年大跌93%。日本國民入境時，須接受病毒檢測和居家隔離14日。

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日本放送協會（NHK）報道，在周日下午3時，東京新宿的人流比疫情爆發前減少82%；橫濱、福岡的市中心人流亦大跌近80%；熱門旅遊地點長野縣輕井澤和東京都淺草人流分別減少88%和64%。

東京仍然是日本疫情最嚴重的地方，確診感染新冠肺炎的人數逼近4000，100人病逝。

不過，日本迎來五一長假期，部分地方政府擔心，民眾回鄉變相播毒。日本主要交通樞紐實施「邊境管控」及體溫量測，22個地區政府促請，民眾留家2周，避免外出。全日本知事會議要求，中央政府在黃金周長假期間，實施特殊的道路管制，包括禁止使用停車場。

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