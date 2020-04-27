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【原油寶】官媒批灰色地帶　工行即暫停原油、銅、大豆開倉交易

金融經濟 16:30 2020/04/27

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官媒批「原油寶」等理財產品如灰色地帶，工行即暫停原油、銅、大豆開倉交易 。

中國銀行 （03988） 原油寶事件未平息，官媒《人民日報》最新評論，原油寶等產品是遊走在監管灰色地帶的金融產品後，內地銀行即整頓相關理財產品，工商銀行 （01398） 公布，周二（28日）上午起，暫停賬戶原油、賬戶天然氣、賬戶銅和賬戶大豆全部產品的開倉交易。

官媒批原油寶「遊走在監管灰色地帶」 應「對沖歸零」

工行表示，持倉客戶的平倉交易和已經預設的轉期，以及連續產品份額調整均不受影響。

中行「原油寶」為原油期貨掛鈎產品，可供難以開設原油期貨的散戶買賣，並被歸類為理財產品，早前5月紐約期油以「負油價」結算，中行「原油寶」未有提前代客平倉，不少內地散戶投資者被告知以負油價結算，甚至被指結欠銀行款項。

中外媒體引述消息指，在更多中行分支行上報數據之後，原油寶散戶投資者的損失估計已由最初估計的6億元（人民幣，下同）飆升11倍，至超過70億元。

中行今日股價未受消息困擾，全日升1.7%，收報2.91元，成交8.42億元。

相關文章：

【原油寶】中行升2%反彈遜其他內銀　原油寶散戶損失傳逾70億人幣（第三版）

【原油寶】中行：原油寶客戶損失深感不安　「在法律框架下承擔應有責任」

 

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編輯：麥德銘

香港股票 期貨 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 紐約期油 人民日報 天然氣

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