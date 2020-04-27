Samsung推出Galaxy Tab S6 Lite　定價2,988元

▲ 三星今（27日）發表新款中階平板Galaxy Tab S6 Lite，配置10.4吋屏幕，並支援S Pen手寫筆操作，新品將於4月30日正式開售。

三星今（27日）發表新款中階平板Galaxy Tab S6 Lite，配置10.4吋屏幕，並支援S Pen手寫筆操作，新品將於4月30日正式開售。

Galaxy Tab S6 Lite支援S Pen操控，用戶可用S Pen書寫筆記、將手寫文字放大，或以不同顏色標示文字，或轉換成文字檔案，儲存為不同文書格式。另外，用戶亦可用Screen Off Memo功能，在屏幕關閉時選擇不同顏色書寫和繪畫，滿足工作需求。另外，S Pen內置有磁石，可以吸附在機身側面或鍵盤皮套上。

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Galaxy Tab S6 Lite配備10.4吋屏幕、設置9毫米的超窄邊框，屏幕佔機身比例達81.1%。平板搭載Exynos 9611八核心處理器，具4GB RAM和128GB儲存空間。電池容量為7,040 mAh，前置鏡頭為500萬像素，後置鏡頭具800萬像素。

Galaxy Tab S6 Lite配有灰色及粉紅色，LTE版（4GB RAM、128GB ROM）售3,488元，Wi-Fi版（4GB RAM、128GB ROM）則售2,988元，產品將於本週四（30 日）開賣。

責任編輯：李寶如

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