  • 28°C
香港時間 : 2020427日 (一) 16:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Samsung推出Galaxy Tab S6 Lite　定價2,988元

科技 16:27 2020/04/27

分享：

三星今（27日）發表新款中階平板Galaxy Tab S6 Lite，配置10.4吋屏幕，並支援S Pen手寫筆操作，新品將於4月30日正式開售。

三星今（27日）發表新款中階平板Galaxy Tab S6 Lite，配置10.4吋屏幕，並支援S Pen手寫筆操作，新品將於4月30日正式開售。

Galaxy Tab S6 Lite支援S Pen操控，用戶可用S Pen書寫筆記、將手寫文字放大，或以不同顏色標示文字，或轉換成文字檔案，儲存為不同文書格式。另外，用戶亦可用Screen Off Memo功能，在屏幕關閉時選擇不同顏色書寫和繪畫，滿足工作需求。另外，S Pen內置有磁石，可以吸附在機身側面或鍵盤皮套上。

<<Apple Music應用登陸Samsung智能電視　用戶免費試用3個月

<<Samsung Health新增月事追蹤功能　追趕競爭對手步伐

Galaxy Tab S6 Lite配備10.4吋屏幕、設置9毫米的超窄邊框，屏幕佔機身比例達81.1%。平板搭載Exynos 9611八核心處理器，具4GB RAM和128GB儲存空間。電池容量為7,040 mAh，前置鏡頭為500萬像素，後置鏡頭具800萬像素。

Galaxy Tab S6 Lite配有灰色及粉紅色，LTE版（4GB RAM、128GB ROM）售3,488元，Wi-Fi版（4GB RAM、128GB ROM）則售2,988元，產品將於本週四（30 日）開賣。

責任編輯：李寶如

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

Apple Music應用登陸Samsung智能電視　用戶免費試用3個月
2020/04/24
Apple Music應用登陸Samsung智能電視　用戶免費試用3個月
Samsung Health新增月事追蹤功能　追趕競爭對手步伐
2020/02/27
Samsung Health新增月事追蹤功能　追趕競爭對手步伐
三星S Voice語音助手走進歷史　6月終止服務
2020/04/13
三星S Voice語音助手走進歷史　6月終止服務
中移動推Samsung Galaxy S20系列上台優惠　
2020/03/06
中移動推Samsung Galaxy S20系列上台優惠　
流動裝置 Wi－Fi 繪畫 Samsung Galaxy Tab 產品 處理器 鏡頭

下一篇文章

【科技抗疫】澳州推「COVID Safe」患者追蹤應用程式　下載量逾百萬次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【千古難題】微軟改Word規則 句號後空兩格是錯誤
【千古難題】微軟改Word規則 句號後空兩格是錯誤
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【齊心抗疫】線上學習平台Coursera課程免費　助失業者再就業
【齊心抗疫】線上學習平台Coursera課程免費　助失業者再就業
【新iPhone】香港寬頻推新iPhone SE上台優惠　月費88元有得出機
【新iPhone】香港寬頻推新iPhone SE上台優惠　月費88元有得出機
【新冠肺炎】疫情下惡意網址爆現　詐騙域名數量飆升逾7倍
【新冠肺炎】疫情下惡意網址爆現　詐騙域名數量飆升逾7倍
【全球大流行】亞馬遜勒令員工放無薪假　下周五生效
【全球大流行】亞馬遜勒令員工放無薪假　下周五生效