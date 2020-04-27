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【美國疫情】上市科企語出驚人 倡氣管插喉紫外綫照肺抗疫

環球社會熱點 16:25 2020/04/27

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Aytu BioScience介紹有關紫外綫抗疫儀器的影片，已被YouTube下架。

美國總統特朗普早前發揮創意，倡照射紫外光對抗新冠病毒，令醫學界錯愕。怎知確實有科技公司支持類似講法，聲稱計劃研究一款醫學裝置，將紫外綫導入肺部殺死病毒。有關「療法」缺乏根據，更不符世界衛生組織指引，難怪相關影片很快被YouTube下架，公司的Twitter帳戶亦一度被封。

【美國疫情】吸入清潔劑求助個案急升 特朗普「醫學笑話」之過？

【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋

美國生物科技公司Aytu BioScience（美：AYTU）早前宣布，與美國另一醫學機構達成協議，合作研究一款以紫外光抗疫的儀器，並在Youtube上載相關模擬片段。

集團指，儀器採用UV-A治療光綫（Healight），配合獨家方法（ proprietary methods），透過插喉方式將光綫照射入肺內。公司聲稱，初步臨床發現（Pre-clinical findings）此技術對消滅多種病毒及細菌，效果顯著，包括新冠病毒。

Aytu BioScience介紹有關紫外綫抗疫儀器的影片，已被YouTube下架。

【美國疫情】特朗普倡打漂白水針 白宮反指傳媒不負責任

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公司以大量醫學術語包裝，但有關療法成效缺乏根據，有誤導之嫌，而Aytu BioScience是正式上市的生物科技機構，恐更易令不知就裡的民眾信以為真。YouTube事後將相關影片下架，集團Twitter帳戶亦一度被封。

Aytu BioScience的講法，與總統特朗普（Donald Trump）早前所講不謀而合，特朗普曾建議以紫外光或強光殺死病毒，稱可將光綫帶入體內。

【美國疫情】特朗普：日光能殺新冠病毒 衛生官愕然

倡議太過異想天開，特朗普被醫學界炮轟胡說八道，白宮新冠肺炎疫情專責組顧問伯克斯（Deborah Birx）表明，沒有看到有研究支持這理論。

與Aytu BioScience不同的是，特朗普影響力更大，加上他是美國總統，就算與事實不符，YouTube及Twitter亦不可能將他的言論下架。

【新冠疫情】中國抗疫獲Bill Gates表揚 「很多事情做得啱」

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責任編輯：文青青

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