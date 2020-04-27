【疫市營商】消費者價值觀改變　更關注企業如何對待員工

▲ 即使大多數的會議和活動都不能讓參與者面對面見面，但僱主仍可藉視像會議加強員工及團隊的共同目標和願景。

隨着新冠肺炎全球肆虐，消費者的行為不僅出現變化，更有可能在疫情過後的一段時間內持續。福萊國際傳播諮詢公司（FleishmanHillard）早前發布《新冠疫情思維：疫情大流行是如何影響中國消費者》調查報告，指出今次疫情如何重塑消費者的觀念、行為及價值觀等。其大中華區行政總裁Rachel Catanach認為，消費者不再只重視產品或服務，也會關注企業如何對待員工。

報告顯示，今次疫情帶來的危機，令大眾重新思考他們對世界、其國家的政治和經濟制度及不同的產品或服務的看法。

僱主宜多辦活動 激勵員工

全球多達68%的受訪者指出，疫情「全球大流行」，大大改變他們曾認為很重要的產品和服務。有98%的受訪者均承認，將會採取新的購買策略或放棄購買。另外，有90%受訪者預計，今次疫情帶來的變化將會演變成長期變化。總括而言，疫情對消費者、僱員及企業均帶來影響。

除了緊貼疫情資訊，不少人都關注僱主如何應對疫情危機。全球而言，有超過5成受訪者表示，僱主現時對僱員的額外關顧是非常重要。有32%受訪者指出，打算購入在疫情期間照顧員工的企業的股票。雖然大眾均對企業平衡收入和成本的做法有基本的概念，但大部分人仍認為，與政府合作的公司應該為員工的工作和收入帶來保障。

對消費者而言，他們亦已意識到員工通常是公司的首要資產，而企業現時所面對的情況並不是因為他們的過失，而是需要作出特殊應變反應的被動情況。

Catanach指出，僱主應保持公開透明的溝通，並保證他們正在採取不同措施，以保持員工的健康和安全。更重要的是，因應疫情，員工心理上面臨許多不確定因素。企業及組織方面，應善用鼓勵協作和激勵員工的活動，藉此加強企業內部的積極文化。鑑於大多數會議和活動都不能讓參與者面對面見面，因此他們需要創造性，如舉辦虛擬生日會，從而加強員工及團隊的共同目標和願景。

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與此同時，Catanach建議僱主除了盡力減低對員工的影響外，也應向員工坦白誠實，讓員工得悉公司的財務狀況。再者，僱主為公司未來預算的同時，亦需承認自己的局限性，並聘請專家全面評估企業及員工的情況。

聘專家助陣 港企應變力強

她舉例，有公司聘請顧問及專家，從醫學和心理角度着手，為員工安排不同的活動。談及香港，她認為港企在應對疫情時都表現出強大的應變能力，有助港企於未來復甦。

記者：楊匡然

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