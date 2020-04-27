【港股分析】Tesla上調國產Model 3售價 呢隻股係時候翻身

美國電動車製造商Tesla（美：TSLA） 在中央發布2020年新能源汽車補貼政策之際，上調中國製造Model 3售價。根據Tesla 中國官網顯示，中國製造Model 3標準續航升級版售價上升4500元（人民幣‧下同），補貼後售價升至30.355萬元； 長續航版售價上漲5000元至34.405萬元。

相關文章：【iMoney滬股戰報】【值1.5間Tesla】南水狂掃 茅台壓倒可樂成全球市值最高飲品股

國家財務部等四部委日前發布2020年新能源汽車補貼政策。 新政策將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，新能源乘用車補貼前售價須在30萬元以下（含30萬元），但「換電模式」車輛不受此規定。值得留意，Tesla在上調中國製造Model 3價錢前，已不符合補貼政策的要求。

相關文章：【港股追蹤】買完車再買外賣 Tesla大股東增持美團

Tesla 選擇加價，顯示其對Model 3銷情有一定信心。有份向Tesla供貨的贛鋒鋰業（01772）相信可直接得益。集團為國內氫氧化鋰龍頭，亦是特斯拉氫氧化鋰主要的供應商。贛鋒鋰業表示，氫氧化鋰產品的需求量大，受原輔材料和物流運輸價格上漲的影響，產品價格有所上漲，而公司年產5萬噸氫氧化鋰擴建項目正在建設中。野村2月時亦表示，新冠肺炎對集團影響不大，仍然維持今年碳酸鋰當量產量為7萬噸，按年升35%，超過該行預期的按年升25%的6.5萬噸產量。

贛鋒雖剛發布首季盈警，然而隨內地廠房復工，今年餘下季度業績，應可藉Tesla汽車暢銷而復甦。目前該股仍企於去年11月延介的上升軌23元上，若然回抵該水平可以吸納，目標價定於30元，失守20元止蝕。

相關文章：【新冠肺炎】Tesla為控制成本 管理層減人工3成 擬5月復產