泰禾冀代理人數3年內增至400人

▲ 泰禾人壽總經理 – 營銷及營運管理黃宛詩（左）表示，冀未來三年將代理團隊擴展至400人

泰禾人壽總經理 – 營銷及營運管理黃宛詩表示，公司現時有約130名代理人，公司計劃在3年內將團隊規模擴充至400人。她又指，去年銀保渠道銷售表現良好，年化首年標準保費增長超過50%，今年首季亦升16%。

疫情期間多地政府推出跨境人流限制措施，內地客來港人數銳減。被問到內地客投保情況，黃宛詩表示，公司一向以香港客為先，相信隨著疫情緩和，情況可望改善。

有報道指，由於泰禾人壽的母公司泰禾集團（深：000732）旗下東莞金澤置業未能償還1.2億元（人民幣，下同）貸款以及1130萬元利息，令泰禾集團及集團主席黄其森因被中國人民法院被列入國家債務人黑名單。

泰禾人壽行政總裁余健南澄清，泰禾人壽與母公司在營運及財務上完全獨立，泰禾人壽與系內其他公司無任何關連，亦未曾資助或投資任何同系公司的產品，強調泰禾人壽的償付能力符合香港保監局及百慕達方面的要求。

余健南又表示，泰禾一直有留意市場發展，不排除會進行併購，惟暫時未有目標。另外，公司會繼續加強數碼化發展。

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編輯：謝智聰

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