【香港出口】港出口3月跌5.8%　勝市場預期

▲ 3月份商品整體出口貨值較去年同月下跌5.8%，勝於市場預期的下跌10%。（資料圖片）

政府統計處公布今年3月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌5.8%和11.1%。

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繼2月份錄得4.3%的按年升幅後，3月份商品整體出口貨值為3,236億元，較去年同月下跌5.8%，勝於預期的下跌10%。同時，繼2月份錄得0.1%的按年跌幅後，3月份商品進口貨值為3,584億元，較2019年同月下跌11.1%。2020年3月份錄得有形貿易逆差347億元，相等於商品進口貨值的9.7%。



今年第1季的商品整體出口貨值較二零一九年同期下跌9.7%。同時，商品進口貨值下跌10.0%。

2020年3月份與二零一九年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升3.2%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是中國內地（內地）（升8.4%）、越南（升1.2%）和台灣（升0.9%）。另一方面，輸往印度（跌17.2%）、泰國（跌15.6%）和新加坡（跌14.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌34.2%）、德國（跌33.1%）和美國（跌29.3%）。

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2020年3月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「非金屬礦物製品」（減136億元，跌62.2%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減123億元，跌19.4%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減37億元，跌20.8%）。然而，「電動機械、儀器和用具及零件」（增104億元，升8.0%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增31億元，升9.2%）的整體出口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，商品出口在3月份仍然疲弱，以貨值計按年下跌5.8%。輸往內地的出口隨着當地經濟活動逐步恢復而反彈，但輸往許多其他主要市場（包括美國和歐盟）的出口則進一步急挫。



展望未來，由於2019冠狀病毒病疫情自三月以來在全球蔓延，並令全球經濟活動出現嚴重收縮，香港的商品出口短期內仍將顯著受壓。政府會繼續密切留意有關情況。

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責任編輯：葉泳珊

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