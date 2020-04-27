【騰訊閱文】閱文大地震　騰訊副總裁程武接任CEO吳文輝等辭職

▲ 閱文集團聯席首席執行官吳文輝及其核心團隊離職，傳騰訊互娛接管。

閱文集團（ 00772）證實公司出現管理層人事變動的傳聞，宣布管理團隊調整，兩位聯席首席執行官吳文輝、梁曉東及部分高管團隊成員辭任。吳文輝將調任非執行董事和董事會副主席，梁曉東和其他高管將會擔任集團顧問。騰訊 （00700） 副總裁、騰訊影業首席執行官程武出任閱文首席執行官及執行董事。同時，騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠將出任閱文總裁和執行董事。

閱文收市升5.97%，報31.95元，成交額達1.5億元。

據內地媒體引述消息指，此次變動是因閱文在內部推動免費閱讀，惟意見未能達成一致。

閱文的付費閱讀模式近年受挑戰，趣頭條旗下網文產品米讀等免費閱讀模式正在對傳統付費閱讀造成衝擊。但逐漸成熟的IP及衍生改編帶來的收入佔比越來越多，影響閱文的利潤率。

閱文集團2019年財報披露，包含在綫付費閱讀、網絡廣告、分銷第三方網絡遊戲的在綫業務去年收入下滑，跌3%至37億元。同時，版權運營及其他業務收入大幅增長，按年升近3倍至46.4億元。

吳文輝表示，未來閱文亟需基於IP，進一步去構建一個更加開放的生態和更符合未來趨勢的新商業規則。因此，需要通過更徹底的管理轉變，使閱文在業務創新、技術突破、 IP構建、生態構建等方面邁入新台階。

對於此次調整，閱文董事會主席、騰訊首席戰略官James Mitchell指，閱文是新文創大生態的重要原創IP源頭，期待新管理層能激發閱文平台的活力，推動閱文更緊密接入騰訊新文創大生態，在影視、動漫、遊戲等內容業務更深度聯動。

接任閱文集團首席執行官的程武稱，有信心繼續推動閱文從最大的行業正版數字閱讀和文學IP培育平台，向更強的文學內容生態升級。

相關文章：【閱文業績】閱文績後曾逆市彈15% 大摩：料可維持影視領先地位

相關文章：【閱文業績】分析閱文《慶餘年》成功模式

相關文章：【閱文業績】閱文去年多賺2成 冀明年播《慶餘年》第二季（第二版）

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：陳華