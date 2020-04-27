【騰訊閱文】閱文傳大地震　騰訊互娛接管吳文輝及團隊離職

▲ 閱文集團聯席首席執行官吳文輝及其核心團隊離職，傳騰訊互娛接管。

閱文集團（ 00772）出現管理層人事變動，據內地媒體引述消息指，聯席首席執行官吳文輝在內的核心團隊將離職，包括一批中高層管理層；由騰訊 （00700） 旗下騰訊互娛集團接手管理。知情人士透露，此次變動是因閱文內部計劃推動免費閱讀，惟意見未能達成一致。

閱文收市升5.97%，報31.95元，成交額達1.5億元。

針對離職傳聞，吳文輝及閱文方面尚未置評。騰訊互娛方面回應指，沒有得到相關消息。

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此前，閱文宣布與騰訊音樂（美：TME）達成戰略合作，共同開拓長音頻領域有聲作品市場。閱文將授權TME把閱文平台上的文學作品製作為長音頻有聲讀物，雙方可以在各自平台上向全球發行這些有聲作品。

閱文集團2019財年收入按年增長66%至83.5億元（人民幣，下同），純利增長2成至11億元，非通用會計準則盈利則增長33%至11.9億元，不派息。

閱文包含在綫付費閱讀、網絡廣告、分銷第三方網絡遊戲的在綫業務去年收入下滑，跌3%至37億元。同時，版權運營及其他業務收入大幅增長，按年升近3倍至46.4億元。

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編輯：陳華