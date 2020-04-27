【滙豐渣打】美資大行撥備急增　滙豐渣打情況料較好

▲ 滙豐（00005）將於明日（28日）公布首季業績。

滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 分別將於明日（28日）及周三（29日）公布首季業績。美國6大銀行此前公布的季績皆受撥備急增拖累。分析相信，滙豐及渣打季績亦由撥備主導。外電報道，英國5大銀行首季撥備額可能高達50億英鎊。

美國6大行撥備增4倍

美國大行此前放榜，華爾街6大行壞帳撥備近240億美元﹐按年大增4倍。當中以摩根大通、花旗及美國銀行最多，分別83億美元、52億美元及49億美元。美國新冠肺炎疫情嚴重，多地經濟停擺，市場預料美國的核心數據進一步惡化，加上復甦時間、力度未明，多間大行選擇提早做準備。

滙豐撥備料同行中最高

英國五大銀行：滙豐、巴克萊、蘇格蘭皇家銀行、渣打本周將輪流公布首季業績。市場估計，英國5大銀行首季撥備額可能高達50億英鎊，滙豐是同行中撥備金額最高，料達18億美元（約14億英鎊）。

滙豐2月時表示，如果疫情持續至下半年，在最壞的情況下，該行為此做出了6億美元的額外貸款損失撥備，目前市場預測金額比滙豐2月時所說的多2倍。分析員已經將滙豐首季盈測削半，由62億美元降至29億美元。

渣打料首季撥備6億美元

渣打客戶主要來自亞洲、中東、非洲，所受衝擊料較少。分析估計渣打首季的撥備達6.2億美元（5.02億英鎊），較滙豐少，但警告渣打可能未能達到今年財務目標。市場預計渣打今年稅前盈利將下降三分之一至7.96億美元。

英國各銀行正在逐步採用新的會計模式，這意味著它們很可能預先承擔更多的費用，但幅度與美國銀行的標準不同，後者採用不同的標準。不過，分析相信英國銀行的撥備金額會較美國銀行少，並指在2008年金融海嘯時期，英國銀行更容易度過低迷時期。

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編輯：吳敏芳