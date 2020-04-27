【美國疫情】特朗普取消疫情記招　 民眾誤服消毒劑求助大增

美國總統特朗普（Donald Trump）早前在記者會上提議，或可注射消毒液以殺死病毒，驚人建議引起熱議，伊利諾伊州公共衛生部門表示，當地毒物控制中心在過去兩天，收到有關為治療和預防新型冠狀病毒而誤服消毒劑的諮詢電話明顯上升，其中有人表示用洗衣液沖洗鼻腔，亦有人用水混合漂白劑或消毒劑來漱口。

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美國總統特朗普提出有關建議後，曾一度指自己只是諷刺現時流傳的各種抗疫謠言，又批評傳媒報道「假新聞」，上周五他在白宮記者會上罕有未回應提問就離場，近日更索性取消疫情簡報會，認為簡報會是「浪費時間和心機」，白宮消息透露，白宮內部正討論改變疫情記者會形式，縮減特朗普的角色，以免「講多錯多」影響民望及選舉工程。

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