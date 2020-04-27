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【美國疫情】特朗普否認有意撤換衛生部長 斥假新聞

環球政治 15:12 2020/04/27

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美媒早前報道指，華府考慮撤換衛生部長阿扎爾（Alex Azar)，但美國總統特朗普否認有意撤換阿扎爾，更批評媒體在報導假新聞。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，累計確診人數超過96.5萬人，逼近100萬大關。美媒早前報道指，白宮内部對衛生部長阿扎爾（Alex Azar)應對疫情的能力感到失望，正考慮將其撤職。但美國總統特朗普否認有意撤換阿扎爾，更批評媒體在報導假新聞。

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《華爾街日報》早前引述6名知情人士指，由於衛生與公共服務部(HHS)部長阿扎爾應對疫情出現失誤，白宮官員正研究撤換阿扎爾，内部更有討論替換阿扎爾的人選。

但總統特朗普（Donald Trump）周日（26日）在社交媒體Twitter發文，否認欲撤換阿扎爾：

有關我會解僱衛生與公共服務部長阿扎爾的報道是假新聞。

（Reports that H.H.S. Secretary  Alex Azar is going to be “fired” by me are Fake News. ）

特朗普於Twitter表示，阿扎爾有優秀的工作表現，批評媒體從未向其致電求證就作報道，是希望讓公眾感覺混亂和「搞破壞。」（havoc）

HHS發言人回應指，阿扎爾正忙於應對全球公共衛生危機，沒有時間進行宮廷陰謀（palace intrigue）。

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美媒指，特朗普私下不滿阿扎爾作為白宮新冠肺炎疫情特別工作組負責人，在關鍵問題上缺乏溝通。阿扎爾更被指與醫療保險與醫療補助計劃服務中的負責人維爾馬（Seema Verma）不和，而維爾馬負責該工作組的疫情通報。據悉，特朗普與維爾馬的關係良好，經常向對方尋求建議。

特朗普早前任命副總統彭斯（Mike Pence）接替阿扎爾，於白宮的每日疫情記者會上就應對疫情措施發言，阿扎爾其後極少在記者會上露面，而華府首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）出現的次數甚至更多，令外界對阿扎爾的去向多有猜測。

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