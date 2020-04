【美國疫情】特朗普否認有意撤換衛生部長 斥假新聞

▲ 美媒早前報道指,華府考慮撤換衛生部長阿扎爾(Alex Azar),但美國總統特朗普否認有意撤換阿扎爾,更批評媒體在報導假新聞。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,累計確診人數超過96.5萬人,逼近100萬大關。美媒早前報道指,白宮内部對衛生部長阿扎爾(Alex Azar)應對疫情的能力感到失望,正考慮將其撤職。但美國總統特朗普否認有意撤換阿扎爾,更批評媒體在報導假新聞。

《華爾街日報》早前引述6名知情人士指,由於衛生與公共服務部(HHS)部長阿扎爾應對疫情出現失誤,白宮官員正研究撤換阿扎爾,内部更有討論替換阿扎爾的人選。

但總統特朗普(Donald Trump)周日(26日)在社交媒體Twitter發文,否認欲撤換阿扎爾:

有關我會解僱衛生與公共服務部長阿扎爾的報道是假新聞。

(Reports that H.H.S. Secretary Alex Azar is going to be “fired” by me are Fake News. )

特朗普於Twitter表示,阿扎爾有優秀的工作表現,批評媒體從未向其致電求證就作報道,是希望讓公眾感覺混亂和「搞破壞。」(havoc)

HHS發言人回應指,阿扎爾正忙於應對全球公共衛生危機,沒有時間進行宮廷陰謀(palace intrigue)。

美媒指,特朗普私下不滿阿扎爾作為白宮新冠肺炎疫情特別工作組負責人,在關鍵問題上缺乏溝通。阿扎爾更被指與醫療保險與醫療補助計劃服務中的負責人維爾馬(Seema Verma)不和,而維爾馬負責該工作組的疫情通報。據悉,特朗普與維爾馬的關係良好,經常向對方尋求建議。

特朗普早前任命副總統彭斯(Mike Pence)接替阿扎爾,於白宮的每日疫情記者會上就應對疫情措施發言,阿扎爾其後極少在記者會上露面,而華府首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)出現的次數甚至更多,令外界對阿扎爾的去向多有猜測。

