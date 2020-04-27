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【adidas業績】adidas首季少賺95%　次季料營收跌逾40%

金融經濟 15:01 2020/04/27

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Adidas今年首季營收跌19%。

國際運動品牌adidas公布，受累於新冠肺炎疫情，今年首季營收跌19%至47.5億（歐元，下同），經營溢利率跌13.5個百分點至1.4%，期內溢利跌95.1%至3100萬元。目前全球逾70%的Adidas分店仍然關閉，adidas估計次季營收將更為明顯，料大跌逾40%。

adidas表示，雖然整體營收跌19%，但由於首季電商平台銷售按年增長35%，已抵銷部份收入跌幅。期內，「adidas」品牌營收跌20%，「Reeboks」品牌跌12%。

按地區分部計，亞太為跌勢最急速的地區，按年挫近45%至11.8億元，主要由於大中華地區的銷售大減58%，而歐洲亦跌8.1%至14.3億元，北美則微升0.8%。首季毛利率年跌4.2個百分點至49.3%。

adidas指，4月首3周大中華地區的銷售逐漸復甦，惟全球分店重開未有期，難以估量新肺炎對集團業務的影響，故無法提供全年業績預測。

雖然adidas首季業績遜預期，但其代工生商申洲 （02313） 仍升4%，adidas的中國代理商滔搏 （06110） 則升1.5%。

相關文章：【全球大流行】NIKE上季表現勝預期 體育用品股滔搏升11%

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編輯：袁諾曦

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