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GAP現金流告急　美國官網全部商品最高2.5折

環球政經 15:44 2020/04/27

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美國休閒服裝連鎖店GAP上周宣布，由於疫情衝擊，未來12個月面臨流動性問題，或將沒有足夠現金流維持營運，目前其美國官網上所有產品都在打折出售，最高2.5折。

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GAP自本月起已停止支付北美地區的店鋪租金，涉及金額約每月1.15億美元（約9億港元），除此之外，公司還採取更多措施以保留現金，包括裁員、降薪、暫停股票回購、暫停發放股息、延長付款期限、削減訂單

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評級機構標準普爾近期下調了GAP的信用評級，目前評級為負面，理由是疫情期間期間，商店何時重新開業以及銷售虧損極具不確定性。公司的評級從BB降低到BB-，屬於垃圾級，評級下調料將對公司後續融資產生負面影響。

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GAP此前亦曾警告稱，由於被迫通過大幅折扣來出售商品，其利潤率可能會下降，截至本周六（5月2日）財季結束時，預計擁有7.5億至8.5億美元的現金和現金等價物，當中包括短期投資。目前，GAP的股價今年已經跌逾60%，市值蒸發約40億美元。

 

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撰文 : 國際組

美國 商品 疫情 評級機構 股票

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