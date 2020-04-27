期油ETF教訓另一課 ETF有退市風險

上周紐約期油現滔天巨變，更出現前所未見的「負油價」，令本港追蹤油價的期油ETF股價急挫，其中F三星原油期 （03175） 要臨時更改投資策略，將資產轉倉至9月期油合約，並警告倘油價再跌，基金價值規模可能跌至零。今次油價亂局引發期油ETF的風波，亦令市場關注投資ETF存在的風險。

台灣有期油ETF瀕臨退市

事實上，在台灣，更有期油ETF要面臨退市的風險。由於國際油價急推，令一隻期油ETF─元大S&P原油正2（台：00672L）價格急挫，台灣金管會日前更示警，稱元大原油正2仍有下市可能。在台灣，按照台灣金管會規定，當基金淨值跌破發行價90%，或基金總淨值小於2,000萬台幣時，應該要下市清算，其後金管局臨時更改規則，該隻ETF才毋須即時退市。

ETF，即交易所買賣基金，在本港已發展逾20年，近期漸投資者接納為簡便的投資方式。不過，由今次油期ETF風波，凸顯投資者須留意，並不是所有ETF都有分散風險功能。

雖然ETF一般追蹤指數，但不同的ETF的風險不同。以本港為例，成交最活躍的幾隻ETF，包括追蹤恒指的盈富基金 （02800） 及追縱A股的兩隻ETF，南方 （02822） 及安碩 （02823） 等，主要是追蹤股市指數的ETF。這類ETF追蹤現貨股票的指數，覆蓋了多隻股股份，等於分散投資於多隻股份上，ETF的表現相對穩定。

不同類別ETF 風險不同

不過，並不是每隻ETF都具分散風險的功能，有ETF是追蹤單一商品，如追蹤黃金價格的SPDR金ETF （02840） ，而期油ETF更是追從原油期貨，存在更高風險。因而在當上周驚見「負油價」後，F三星原油期ETF曾單日重挫4成。

證監會上周亦指出，原油ETF及其他商品期貨ETF是以了解有關風險的投資者作為對象的衍生產品。商品期貨市場極為波動。投資者可能在短時間內蒙受重大虧損，甚或損失全部投資資金，故在買賣這些產品時應審慎行事。證監會行政總裁歐達禮指，投資者應只買賣他們完全了解的金融產品，

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3175期油ETF突轉倉9月期油 免投資者total loss

所以投資者須留意自己投資的ETF是甚麼類別來衡量風險，相對地現貨股票指數的ETF風險相對低，追蹤單一商品或期貨，風險則較高。

ETF倘資產規模 或有退市風險

除了價格的風動，另外，ETF也有退市的風險，正如以上提及的台灣期油ETF元大S&P原油正2，曾一度現退市的危機。在本港，ETF與其他基金一樣，有可能會在若干情況下提前終止運作，例如用作為基準的的有關指數不再存在，或ETF的規模小於基金組成文件及基金銷售文件內載列的預設資產淨值限額。

在過去，本港ETF市場，亦出現過有ETF退市的情況。由於ETF運作涉及管理費，當ETF資產管理規模（

AUM）過低，令管理費低成本變得不及理成偏高時，ETF便會按預設規定退市。倘投資者持有的ETF退市，不能再買賣，加上基金清盤費用，投資者的資產或所餘無幾。

另外，倘ETF的成交持續偏低，亦是令發行機構選擇將ETF退市的原因。現時本港ETF市場成交主要集中在少部分成的ETF身上，令其他ETF投交偏低。

據港交所的資料，本港現有約110隻ETF。按上周五的成交數據，首10隻ETF已佔了當日總ETF成交的98%，即其他的ETF成交並不活躍，當中不少並沒有錄得成交。

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責任編輯：錢家鋒

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