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【英國疫情】退伍軍人籌款過億 皇家郵政蓋章賀百歲壽辰

環球社會熱點 14:51 2020/04/27

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英國99歲的二戰退伍上尉Thomas Moore早前發起步行籌款活動，為英國國民保健署籌款，英國皇家郵政會在所有郵件上蓋上特定印章，祝賀其百歲壽辰致敬。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）肆虐全球，衝擊多地的醫療系統，各地發起籌款活動。英國99歲的二戰退伍上尉Thomas Moore早前發起步行籌款活動，成功為英國國民保健署籌得 £2900萬英鎊（約2.77億港元）。周四（30日）將迎來他100歲生日，英國皇家郵政會在所有郵件上蓋上特定印章，祝隊長Thomas Moore百歲壽辰，向這位籌款英雄致敬。

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99歲的二戰退伍上尉Thomas Moore早前發起步行籌款活動，不良於行的他揚言要在花園步行100圈，原定目標為NHS籌款£1,000英鎊（約9575港元），誰料在短短24小時內，已完成目標，最終籌得£2900萬英鎊（約2.77億港元）。Thomas Moore更將挑戰升級至步行200圈，成為網絡紅人。

周四（30日）將迎來他100歲生日，英國皇家郵政會在當天所有郵件上，蓋上祝賀上尉Thomas Moore百歲壽辰的印章，向這位NHS籌款英雄致敬。（"Happy 100th Birthday Captain Thomas Moore NHS fundraising hero 30th April 2020."）

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此前，Thomas Moore更曾與英國歌手Michael Ball合唱的打氣歌曲You'll Never Walk Alone，榮登暢銷歌榜首，收益全部捐予NHS慈善基金。

截至今日（27日），英國單日新增確診數字達4,463宗，新增死亡數字達413，累積確診152,840人，20,732人死亡。

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