【科技抗疫】澳州推「COVID Safe」患者追蹤應用程式　下載量逾百萬次

▲ 為控制新冠肺炎疫情傳播，各國政府正開發病患接觸者追蹤系統。澳州政府於昨（26日）正式推出接觸者跟蹤應用程式，不足一日，下載量已超過一百萬次。

為控制新冠肺炎疫情傳播，各國政府正開發病患接觸者追蹤系統。澳州政府於昨（26日）正式推出接觸者跟蹤應用程式，不足一日，下載量已超過一百萬次。

據外媒報道，澳州政府現已推出「COVIDSafe」應用程式，並提供民眾下載使用。「COVIDSafe」採用新加坡的Tracetogether的軟件開發而成，並利用藍牙和存儲數據技術，尋找在特定時間點相隔1.5米以內，並超過15分鐘的手機，將有關資料加密儲存到程式內，若這段期間有患者確診，需上傳資料到程式，系統就會為緊密接觸者發送通知。

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澳州政府表示，「COVIDSafe」內的數據只儲存21日後便會自動清除，或當用戶移除App時亦會刪去。但確診者必須同意共享個人定位數據。政府亦指，只有政府衛生機構才有權收集數據，其他機構或部門則無權獲得用戶數據等資料，而且數據亦只會存在澳洲境內。

澳州總理Scott Morrison表示，預計全國有40%用戶使用「COVIDSafe」程式，才能達到理想的監控成效。

責任編輯：李寶如

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