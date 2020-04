【新冠疫情】中國抗疫獲Bill Gates表揚 「很多事情做得啱」

▲ Bill Gates為中國抗疫行動辯護。

歐美新型冠狀病毒疫情仍然嚴重,西歐多國人口僅數千萬,確診人數卻動輒20萬,惟按內地官方數據,中國疫情遠好於歐美地區,僅8萬多宗。中國抗疫行動世界首富比爾蓋茨(Bill Gates)肯定,指「中國做了很多正確的事。(China did a lot of things right)」

Bill Gates周日接受美國有綫新聞網絡(CNN)訪問,被問到中國隱瞞資訊,是否應就疫情負責時,為中國辯護。他指,現在不是追究的時間(I don't think that's a timely thing),並讚揚中國抗疫行動。

Bill Gates指,中國在疫情一開始,便做了很多正確的事。他稱:「部分國家反應非常迅速,測試到位,免承受進一步經濟痛楚(Some countries did respond very quickly and get their testing in place, and they avoided the incredible economic pain)。」

他稱美國總統特朗普(Donald Trump)對中國的指摘是一種干擾(a distraction),很多批評都是不正確及不公平的( incorrect and unfair)。

美國對疫情的反應,Bill Gates則予以批評,指美國應對尤其差(particularly poorly),大家本來都期望美國做得好些,這令人傷感。不過,Bill Gates亦一再強調現在不是批評的時候。

