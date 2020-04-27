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瞞住老婆去買樓　老公：怕比人截糊

股樓投資 18:02 2020/04/27

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疫情緩和，二手成交回升，買家又重現「遲買更貴」心態，上車客開始積極睇樓。中原許偉業說，新葵芳花園A座中高層4室，實用面積400平方呎，兩房間隔，今年二月叫價665萬元放盤，惟見銀行下調估價，其後只好減價。及至近期，單位終以636.8萬元易手，實用呎價15,920元。代理續說，新買家恐防被人截糊，成交後才叫太太翻睇單位。

近期，本港只有零星新確診個案，市場不再如二月初恐慌。據地產代理統計，近期二手睇樓量、成交明顯回升，更偶見高價成交，如將軍澳海天晉1座高層A室連天台特色戶，實用面積1,586平方呎，連1,460平方呎天台，剛以5,350萬元易手，實呎33,733元，創區內二手呎價新高。

不過，今次疫情全球肆虐，香港作為外向型經濟體，相當依賴中國和海外市場復蘇。因此，即使本地疫情轉趨穩定，香港經濟短期內也難好轉，樓價自然易跌難升。

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撰文 : 柳家平

二手市場 新葵芳花園

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