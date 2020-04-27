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【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」

金融經濟 14:22 2020/04/27

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淘寶天貓總裁蔣凡早前陷入桃色糾紛，阿里巴巴最新公佈將取消其合夥人身份。

阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓總裁、阿里媽媽事業群總裁蔣凡，早前捲入如涵電商（美：RUHN）市場營銷官、網紅張大奕的緋聞。他早前在公司內網發帖致歉，並請公司調查。內地新浪網最新消息指，阿里巴巴已公佈蔣凡事件的調查處理結果，即日起將取消蔣凡阿里巴巴合夥人身份，職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁），取消上一財年度所有獎勵，並記過處分。

該調查由阿里巴巴集團廉正部成立特別調查組進行。根據調查，由阿里巴巴集團管理層形成了處理結果，阿里合夥人委員會也對此進行專項審議。

調查組就阿里對如涵電商的投資，以及張大奕所有淘寶、天貓店鋪的入駐、活動、引流、交易等做了全面的內、外部調查，確認阿里在2016年投資如涵電商的決策與蔣凡無關，蔣凡對如涵電商、張大奕所有淘寶、天貓店鋪的經營活動並無任何利益輸送行為。

阿里巴巴最新報201.4元，升1.7%，成交20億元。

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編輯：陳健婷

香港股票 緋聞 阿里巴巴－SW（09988） 淘寶 天貓

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