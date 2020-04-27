【扣稅年金】安盛：延期年金3月熱賣　投保客有年輕化趨勢

今年初，各大金融機構落力宣傳「扣稅三寶」的自願醫保（VHIS）、合資格延期年金（QDAP）、強積金可扣稅自願性供款（TVC），前綫代理積極遊說客戶趕搭「扣稅尾班車」，於3月底、2018/19稅務年度完結前投保或供款，及早享受稅務優惠。有保險公司透露今年3月延期年金銷情熱烈，銷售宗數為過往每月平均數字的近3倍。

安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監左偉豪接受iM訪問指，3月延期年金銷售宗數為過去每月的平均數字近3倍，平均年度化保費6萬元，與可扣稅的投保額相同，主要投保客戶為41至50歲人士，佔比約四成。

▲ 安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監左偉豪

他又指出，隨着延期年金漸趨普及，愈來愈多年輕人投保，31至40歲單月佔比由2019年4月（QDAP推出時）的9%，提升至今年2月份的20%，平均年度化保費約5.65萬元。

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安盛4月中將舊QDAP產品下架，推出新QDAP產品，保證內部回報率（IRR）有所下調。左偉豪表示，新產品的賣點是加入了一些新保障，例如本港最新失業率升至4.2%，他們的新QDAP產品提供延長保費寬限期至最長365日，客戶即使不幸被裁或解僱，也可降低對其退休規劃影響。

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