智慧城市題材熱門　DSE通識卷分析對可持續發展影響

▲ 2020年中學文憑試（DSE）核心科目通識科筆試今日（27日）正式開考，卷二問及近年科技圈熱話──智慧城市發展。

2020年中學文憑試（DSE）核心科目通識科筆試今日（27日）正式開考，卷一問及香港新聞自由及保障國家安全問題，引來社會熱烈討論；卷二方面，通識科考生可從3條題目中選答1題，包括問及香港在保育粵劇上的難處、中國民企發展遇上的障礙，以及解釋智慧城市發展的影響力。

通識科試卷分為卷一必答題及卷二選答題，其中卷二就考核學生對智慧城市的看法，資料摘錄自一篇自2017年美國智慧城市挑戰賽優勝方案的文章，提及電動車、貨運、自動駕駛技術等，以及一篇講述印度環保人士質疑智慧城市的報章新聞。

題目要求考生解釋，智慧城市的發展對能源使用可能造成的影響，並就「智慧城市的發展有多大程度上可建立一個更加可持續發展的社會」論證看法，兩題分別佔8分、12分；就資料所見，「智慧出行」仍是關注重點。

智慧城市見成效 澳門夥阿里雲建數碼醫療系統

【財政預算案2020】智慧城市政策重「智慧出行」 因爭議性低？

近年香港確實在創科方面投入不少資源，是次考卷問及智慧城市，亦是熱門題目之一，相信考生並不感到意外。財政司司長陳茂波於今年《財政預算案》稱，創新及科技局將公布《香港智慧城市藍圖2.0》，當中最多着墨的亦是「智慧出行」。

智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長楊全盛接受本報專訪時曾指，「智慧出行」成重中之重，皆因交通運輸的私隱爭議比智慧燈柱小，實行起來卻是最直接、有效，容易讓市民感受到科技應用的分別。

責任編輯：姚慧儀