  • 28°C
香港時間 : 2020427日 (一) 15:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

智慧城市題材熱門　DSE通識卷分析對可持續發展影響

科技 14:04 2020/04/27

分享：

2020年中學文憑試（DSE）核心科目通識科筆試今日（27日）正式開考，卷二問及近年科技圈熱話──智慧城市發展。

2020年中學文憑試（DSE）核心科目通識科筆試今日（27日）正式開考，卷一問及香港新聞自由及保障國家安全問題，引來社會熱烈討論；卷二方面，通識科考生可從3條題目中選答1題，包括問及香港在保育粵劇上的難處、中國民企發展遇上的障礙，以及解釋智慧城市發展的影響力。

通識科試卷分為卷一必答題及卷二選答題，其中卷二就考核學生對智慧城市的看法，資料摘錄自一篇自2017年美國智慧城市挑戰賽優勝方案的文章，提及電動車、貨運、自動駕駛技術等，以及一篇講述印度環保人士質疑智慧城市的報章新聞。

題目要求考生解釋，智慧城市的發展對能源使用可能造成的影響，並就「智慧城市的發展有多大程度上可建立一個更加可持續發展的社會」論證看法，兩題分別佔8分、12分；就資料所見，「智慧出行」仍是關注重點。

智慧城市見成效　澳門夥阿里雲建數碼醫療系統

【財政預算案2020】智慧城市政策重「智慧出行」　因爭議性低？

近年香港確實在創科方面投入不少資源，是次考卷問及智慧城市，亦是熱門題目之一，相信考生並不感到意外。財政司司長陳茂波於今年《財政預算案》稱，創新及科技局將公布《香港智慧城市藍圖2.0》，當中最多着墨的亦是「智慧出行」。

智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長楊全盛接受本報專訪時曾指，「智慧出行」成重中之重，皆因交通運輸的私隱爭議比智慧燈柱小，實行起來卻是最直接、有效，容易讓市民感受到科技應用的分別。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

政府開放API　推動香港智慧城市發展
2020/04/01
政府開放API　推動香港智慧城市發展
【財政預算案2020】智慧城市政策重「智慧出行」　因爭議性低？
2020/02/26
【財政預算案2020】智慧城市政策重「智慧出行」　因爭議性低？
【財政預算案2020】撥逾10億建智慧城市　主力交通、數碼平台及5G 網絡
2020/02/26
【財政預算案2020】撥逾10億建智慧城市　主力交通、數碼平台及5G 網絡
【武漢肺炎】智慧城市見成效　澳門夥阿里雲建數碼醫療系統
2020/01/30
【武漢肺炎】智慧城市見成效　澳門夥阿里雲建數碼醫療系統
財政預算案 陳茂波 財政司 創新及科技局 香港 DSE 中國 印度 美國 智慧城市

上一篇文章

【科技抗疫】澳州推「COVID Safe」患者追蹤應用程式　下載量逾百萬次

下一篇文章

三星傳推首款「彈出式」鏡頭手機　採無孔全屏幕設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新iPhone】香港寬頻推新iPhone SE上台優惠　月費88元有得出機
【新iPhone】香港寬頻推新iPhone SE上台優惠　月費88元有得出機
【千古難題】微軟改Word規則 句號後空兩格是錯誤
【千古難題】微軟改Word規則 句號後空兩格是錯誤
【全球大流行】亞馬遜勒令員工放無薪假　下周五生效
【全球大流行】亞馬遜勒令員工放無薪假　下周五生效
【新冠肺炎】疫情下惡意網址爆現　詐騙域名數量飆升逾7倍
【新冠肺炎】疫情下惡意網址爆現　詐騙域名數量飆升逾7倍
【齊心抗疫】線上學習平台Coursera課程免費　助失業者再就業
【齊心抗疫】線上學習平台Coursera課程免費　助失業者再就業
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？