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北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外

環球社會熱點 14:00 2020/04/27

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北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外

北韓領袖金正恩的健康狀況近日受到外界關注，早前傳出金正恩受心血管手術後命危，亦有傳金正恩已變植物人。不過，南韓媒體引述有北韓前高官指，金正恩可能不是自身健康出現問題，而是在導彈試射時發生意外。

南韓：金正恩仍健在、健康狀況好

美國智庫：金正恩專用火車於元山 北韓官媒久未發近照

南韓《東亞日報》引述已逃亡至美國的前北韓勞動黨39號室高官李正浩表示，由於北韓在4月14日仍在試射導彈，因若沒有金正恩下令，是不可能進行類似訓練，因此推測至少到當天清晨7時試射時，金正恩仍健在。

不過，李正浩指，北韓官媒之後再沒有發表金正恩參觀訓練的相關報道，亦沒有公開導彈發射及戰鬥機訓練，令他懷疑4月14日的導彈發射「引發了意想不到的突發事故」。

對於有媒體報道金正恩受心血管手術後腦死亡一事，李正浩認為準確度及可信度很低。

日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎

日媒：北韓早決定若金正恩出事 由金與正掌權

韓媒《Daily NK》早前報道指，現年36歲的金正恩因過度吸煙、肥胖和過勞，在4月12日於香山郡金剛山一間醫院接受心血管手術，目前正在金剛山度假區休養治療。李正浩則指出，在北韓，只有平壤的烽火診療所才有治療金正恩的主治醫生。

南韓總統安全顧問文正仁周日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時強調，金正恩仍然健在，身體狀況良好。

美媒稱金正恩手術後或殘廢 南韓再否認

北韓官媒發放金正恩 向對國家有貢獻人士送上壽筵消息

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