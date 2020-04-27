【英國疫情】約翰遜已復工 政府專家倡仿傚南韓解封

早前確診新冠肺炎的英國首相約翰遜，當地周一（27日）復工，料首要處理稍為放寬全國限制措施。BBC分析預計，約翰遜會主持內閣會議，又會與部分閣員及專家小組開會，聽取疫情最新發展，甚至主持疫情簡介會。政府專家建議，英國應仿傚南韓的做法，逐步解封及追蹤接觸史。

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約翰遜住院期間暫代首相職務的外相藍韜文（Dominic Raab）稱，約翰遜已復工。約翰遜4月5日入院後，曾在深切治療部留醫3晚；住院期間，他定期接受氧氣治療。

約翰遜本月12日出院後在，據報在鄉郊別墅休養，期間一直沒有正式工作。但他在上周與英女王和美國總統特朗普（Donald Trump）通電話，並接見藍韜文、財相辛偉誠（Rishi Sunak）等高官，討論下一步行動。

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英國政府面臨愈來愈大壓力，要求公布解封計劃。在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）發公開信，要求政府盡快公布下一步行動，又批評政府應對疫情反應緩慢。億萬富豪斯潘塞（Michael Spencer）、哈格里夫斯（Peter Hargreaves）等6名商人也去信政府，要求解封。

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政府專家、倫敦帝國學院流行病學專家弗格森（Neil Ferguson）表示，如果英國感染率維持低水平，可仿傚南韓的追蹤接觸史的措施，長期控制病毒傳播。他續稱，「可由相對較少感染的位置入手」，實施相關政策。

弗格森稱，雖然政府正建立隔離模型，分隔弱勢社群與一般民眾，但他認為這個方案不太可行。他解釋，即使英國能成功將80%高危人士隔離，仍料有10萬人死；再者，能否將80%高危人士隔離，實成疑問。

南韓是全球新冠肺炎死亡率較低的國家之一，截至周日（26日），240人死亡。南韓周日新增10宗確診病例，連續5日錄得10宗以下。總理丁世均指示教育部，5月初前公布學校復課時間的具體方案，並呼籲民眾在周四（5月1日）起的連假徹底遵守防疫守則。

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