【夫婦奪權】李國慶上門奪當當印章 發帖：沒有任何撕扯何來搶？

▲ 李國慶（左）、俞渝（右）於1999年創辦當當網，夫婦二人關係去年起破裂。李國慶去年曾宣布不再擔任當當網任何職務，但仍為股東。

內地網上購物商城當當網創辦人夫婦李國慶、俞渝奪權事件未平息，針對傳媒早前報道的「李國慶率4大漢上門搶當當公章」，李國慶今日（27日）在微博發文，表示持股東會決議和董事會決議，接管公章、財務章，並給原保管者寫了收條。「前後15分鐘，沒有任何撕扯，何來搶？！」

他又表示，「四個大漢」其實是新董事、董事會秘書和他發起的學習社區「早晚讀書」的公司攝像、助理、行政、司機等。

李國慶在微博帖文中表示，創辦並管理當當20年，昨天接管當當，以俞渝和他佔公司91.71%股份，「這本是家事」，但尊重8.39%的小股東，為此召集股東會議，小股東三家公司持股8.39%，兩家佔8.01%投票他做董事長、總經理。

他表示，持股東會議決議和董事會決議，接管公章、財務章，並稱「當當股東、董事和闞敏監事和當當全體員工儘管放心，在新的印章管理辦法出台前，我獨自保管這些章，白天綁在褲腰帶，晚上放被窩里，期間我承擔掌印責任。」

當當表示已報警

內地媒體早前報道，李國慶於46日夥同5人闖入當當網辦公區，搶走數十枚公章、財務章，並聲稱全面接管公司。當當網副總裁闞敏昨晚表示，已經報警，印章即日作廢。

李國慶在其發出的公開信中指控，其妻子俞渝把持公司，迫使他退出當當。當當網由李國慶、俞渝於1999年創立，曾經在紐交所上市，2016年退市。

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編輯：陳健婷