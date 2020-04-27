【如何申請渣打資助】渣打香港推第二輪劏房交租資助 受惠範圍擴大一倍

▲ 渣打香港推第二輪資助計劃，以加強資助居於劏房的家庭繳付租金

渣打香港早前捐出1000萬元予香港社會服務聯會，用以資助居住於劏房的家庭支付租金。渣打香港今日宣布推出第二期資助，同時放寬申請人家庭收入降幅的要求，並引入捐款配對，邀請銀行企業客戶參與捐助，令受惠家庭總數由2000個增至最少4000個，每戶資助金額同為5000元。 第二期計劃將於5月7日開始接受申請。

第二期資助計劃對劏房家庭收入要求有所放寬，有意申請家庭需符合以下其中一項：1）疫症前家庭月入上限為全港家庭每月入息中位數的75%，並受疫症影響以致家庭收入減少30%或以上，或2）過去一季平均月入不超越在職家庭津貼計劃（全額津貼）的住戶每月入息上限，並受疫症影響以致家庭收入減少20%或以上。

至於申請家庭中須包括18歲或以下的受養子女，以及須為非綜援受助家庭兩項要求則仍不變。

渣打香港表示，第一期資助需求殷切，公布後接獲過萬宗查詢及申請，2000個名額迅速額滿。渣打香港行政總裁禤惠儀稱，希望透過銀行網絡，以配對形式邀請企業客戶一同捐助。渣打香港的企業客戶每捐出1元，該行將捐出等額款項，上限為1000萬港元。

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編輯：謝智聰

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