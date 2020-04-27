【美國疫情】加州人逼爆海灘消暑 不怕病毒但怕熱

▲ 加州南部大量民眾不敵炎熱天氣，在疫情持續下仍湧至海灘消暑玩樂。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，累計突破96.5萬人確診。即使加州上月起已實施居家令，但近日加州南部大量民眾不敵炎熱天氣，在疫情持續下仍湧至海灘消暑玩樂。加州州長再次呼籲，民眾如要在疫情下冒險外出玩樂，也要堅守社交距離措施。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，在熱浪侵襲下，加州洛杉磯和聖地亞哥等地的海灘仍暫時關閉，而文圖拉（Ventura）及奧蘭治（Orange）的海灘則已開放，但仍禁止州外遊客進入，並採取措施管制人流。

加州多處的氣溫酷熱，上周五（24日）更向1,800萬人發出炎熱天氣警告，洛杉磯上周六（25日）的氣溫更升至華氏93度（約攝氏33.8度）。民眾紛紛湧往海灘玩樂，乘機出門消暑。

▲ 大量民眾前往加州的紐波特海灘遊玩。

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文圖拉以北的迪爾克里克海灘（Deer Creek Beach），有不少泳客於海灘暢泳或衝浪，也有民眾躺於沙灘上浸日光浴，更有民眾帶同愛犬到海灘玩樂散步。

奧蘭治的亨廷頓海灘(Huntington Beach)也開放，民眾Frank Feerini指應出門放鬆：

我認為人們想出去，他們已經被關住，我認為他們會發瘋。

（I think that people want to get out,I think they've been cooped up, I think they're going stir crazy.）

▲ 亨廷頓海灘有民眾戴口罩曬太陽。

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文圖拉和奧蘭治當局表示，雖然有大量民眾湧到海灘，但他們大多數都有遵守社交距離措施，表現十分出色。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）發聲明指，加州人有責任遵守該州的居家令，如要冒險出門，也應該維持社交距離。

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