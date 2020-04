【美國疫情】加州人逼爆海灘消暑 不怕病毒但怕熱

▲ 加州南部大量民眾不敵炎熱天氣,在疫情持續下仍湧至海灘消暑玩樂。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,累計突破96.5萬人確診。即使加州上月起已實施居家令,但近日加州南部大量民眾不敵炎熱天氣,在疫情持續下仍湧至海灘消暑玩樂。加州州長再次呼籲,民眾如要在疫情下冒險外出玩樂,也要堅守社交距離措施。

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,在熱浪侵襲下,加州洛杉磯和聖地亞哥等地的海灘仍暫時關閉,而文圖拉(Ventura)及奧蘭治(Orange)的海灘則已開放,但仍禁止州外遊客進入,並採取措施管制人流。

加州多處的氣溫酷熱,上周五(24日)更向1,800萬人發出炎熱天氣警告,洛杉磯上周六(25日)的氣溫更升至華氏93度(約攝氏33.8度)。民眾紛紛湧往海灘玩樂,乘機出門消暑。

▲ 大量民眾前往加州的紐波特海灘遊玩。

文圖拉以北的迪爾克里克海灘(Deer Creek Beach),有不少泳客於海灘暢泳或衝浪,也有民眾躺於沙灘上浸日光浴,更有民眾帶同愛犬到海灘玩樂散步。

奧蘭治的亨廷頓海灘(Huntington Beach)也開放,民眾Frank Feerini指應出門放鬆:

我認為人們想出去,他們已經被關住,我認為他們會發瘋。

(I think that people want to get out,I think they've been cooped up, I think they're going stir crazy.)

▲ 亨廷頓海灘有民眾戴口罩曬太陽。

文圖拉和奧蘭治當局表示,雖然有大量民眾湧到海灘,但他們大多數都有遵守社交距離措施,表現十分出色。

加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)發聲明指,加州人有責任遵守該州的居家令,如要冒險出門,也應該維持社交距離。

