【新西蘭疫情】復經濟不復社交 抗疫告捷不鬆懈

▲ 新西蘭總理阿德恩在周一（27日）宣布將國內警戒級別從第四級降至第三級，國民可陸續復工，餐廳、學校可小規模開放。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）肆虐全球，各國疫情漸趨穩定，其中率先告捷的有新西蘭。新西蘭總理阿德恩在周一（27日）宣布將國內警戒級別從第四級降至第三級，國民可陸續復工，餐廳、學校可小規模開放。

新西蘭在3月底宣布，國內警戒提升至第四級，泳池、酒吧和餐廳和遊樂場將關閉，除了醫生、警察等必要崗位，民眾需要在家工作。至周一（27日）的記者會上，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）揚言：

「新西蘭已沒出現本地廣泛社區傳播，我們贏了這場仗。」

（“There is no widespread community transmission in New Zealand. We have won that battle.”）

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她宣布，將警戒級別從第四級降至第三級，但她警告，隨著人們逐漸復工復學，多了接觸，仍有新風險，國民不能鬆懈。第三級別的封鎖措施包括，允許餐廳、學生小規模開放。當地學校將於周三（29日）重開予10年級（約16歲，等同香港中四左右）或以上，未能在家學習的學生，或因家長復工後無人照顧的學生。復工的公司需做足抗疫措施，包括確保員工保持適當社交距離等，打工仔可在周二（28日）起重回辦公地點工作。

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總理阿德恩指，第三級別封鎖措施將維持兩周，情況穩定，國會才會商議降至第二級別；她表示，未來亦會考慮有限度開放跟澳洲的商貿往來，以確保在可控範圍內監察病毒傳播。

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新西蘭放寬封鎖措施循序漸進，十分謹慎，阿德恩斷言：

「我們會開放經濟活動，但暫時不會開放人們的社交活動。」

（“We are opening up the economy, but we’re not opening up people’s social lives,”）

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