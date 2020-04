【新西蘭疫情】復經濟不復社交 抗疫告捷不鬆懈

▲ 新西蘭總理阿德恩在周一(27日)宣布將國內警戒級別從第四級降至第三級,國民可陸續復工,餐廳、學校可小規模開放。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)肆虐全球,各國疫情漸趨穩定,其中率先告捷的有新西蘭。新西蘭總理阿德恩在周一(27日)宣布將國內警戒級別從第四級降至第三級,國民可陸續復工,餐廳、學校可小規模開放。

新西蘭在3月底宣布,國內警戒提升至第四級,泳池、酒吧和餐廳和遊樂場將關閉,除了醫生、警察等必要崗位,民眾需要在家工作。至周一(27日)的記者會上,新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)揚言:

「新西蘭已沒出現本地廣泛社區傳播,我們贏了這場仗。」

(“There is no widespread community transmission in New Zealand. We have won that battle.”)

她宣布,將警戒級別從第四級降至第三級,但她警告,隨著人們逐漸復工復學,多了接觸,仍有新風險,國民不能鬆懈。第三級別的封鎖措施包括,允許餐廳、學生小規模開放。當地學校將於周三(29日)重開予10年級(約16歲,等同香港中四左右)或以上,未能在家學習的學生,或因家長復工後無人照顧的學生。復工的公司需做足抗疫措施,包括確保員工保持適當社交距離等,打工仔可在周二(28日)起重回辦公地點工作。

總理阿德恩指,第三級別封鎖措施將維持兩周,情況穩定,國會才會商議降至第二級別;她表示,未來亦會考慮有限度開放跟澳洲的商貿往來,以確保在可控範圍內監察病毒傳播。

新西蘭放寬封鎖措施循序漸進,十分謹慎,阿德恩斷言:

「我們會開放經濟活動,但暫時不會開放人們的社交活動。」

(“We are opening up the economy, but we’re not opening up people’s social lives,”)

