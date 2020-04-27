【瑞幸造假】星巴克擴大在華投資　與紅杉資本達戰略合作

▲ 星巴克與紅杉資本中國基金將在新生代餐飲和零售科技方面進行商業合作。

有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡（美：LK）自揭造假數後，內地分店數目去年被瑞幸超越的星巴克，擴大內地「新零售」投資。星巴克（Starbucks，美：SBUX）公布，與紅杉資本中國基金（Sequoia Capital China Funds）達成戰略合作，在新生代餐飲和零售科技方面進行商業合作，期望盡早捉緊零售市場的先機。

星巴克及紅杉資本將在中國科技領域進行投資，星巴克將探索零售業務各個細分領域的數字化創新機會，利用數據化分析，建模和決策能力，尋找新型的解決方案，加強運營前後台業務，以機器學習和智能化預測工具，對星巴克在中國的零售業務進行管理，並通過精準的實時庫存管理，進一步改善星巴克供應鏈。

上月星巴克在內地宣布打造集咖啡烘焙與智能化倉儲物流於一體的可持續性發展咖啡創新產業園。

星巴克早與阿里合作

星巴克在中國發展多年，近年加快與內地科技企業合作，包括兩年前與阿里巴巴結盟，包括使用阿里旗下「餓了麼」配送體系。

紅杉為內地科網界有名的私募基金，過去或現在投資範圍包括阿里巴巴、今日頭條、美團點評、DJI大疆創新等。

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編輯：袁諾曦