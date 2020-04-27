許正宇接掌財庫局 工作重點有路捉?（訂戶專享）

年僅43歲的許宇正上周接替劉怡翔，出掌財經事務及庫務局，成為歷來最年輕問責局長。對財金界認識較淺的讀者，可能對許宇正較為陌生。惟追溯他過去出任金融發展局行政總裁期間的工作重點，或許對他上任後的動向能有較好的初步預估，說不定還能預計一下，自已是否有望受惠。

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