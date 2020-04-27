許正宇接掌財庫局 工作重點有路捉?（訂戶專享） 金融經濟 13:27 2020/04/27 分享： 年僅43歲的許宇正上周接替劉怡翔，出掌財經事務及庫務局，成為歷來最年輕問責局長。對財金界認識較淺的讀者，可能對許宇正較為陌生。惟追溯他過去出任金融發展局行政總裁期間的工作重點，或許對他上任後的動向能有較好的初步預估，說不定還能預計一下，自已是否有望受惠。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【港元強勢】金管局連日接錢 為何有望撐起港股（訂戶專享） 2020/04/23 【港元強勢】金管局連日接錢 為何有望撐起港股（訂戶專享） 【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享） 2020/04/22 【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享） 【國際油價】黑天鵝撞作一團 拆解油價-40美元之謎（訂戶專享） 2020/04/21 【國際油價】黑天鵝撞作一團 拆解油價-40美元之謎（訂戶專享） 騰訊500元目標價漸成共識 ATM主導港股從此不一樣（訂戶專享） 2020/04/20 騰訊500元目標價漸成共識 ATM主導港股從此不一樣（訂戶專享） 【經濟重啟】美歐經濟漸重啟 隧道盡頭還要走多遠?（訂戶專享） 2020/04/17 【經濟重啟】美歐經濟漸重啟 隧道盡頭還要走多遠?（訂戶專享） 保險公司 退休 人民幣國際化 許正宇 財經事務及庫務局 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 大灣區 騰訊音樂（美：TME） 阿里巴巴 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入