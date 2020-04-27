三星傳推首款「彈出式」鏡頭手機　採無孔全屏幕設計

▲ 近年，不少手機品牌為了提升屏幕比例，推出瀏海屏及開孔式等設計。最近有消息傳出，三星將會推出首款「彈出式」鏡頭手機，採用無孔全屏幕設計。

近年，不少手機品牌為了提升屏幕比例，推出瀏海屏及開孔式等設計。最近有消息傳出，三星將會推出首款「彈出式」鏡頭手機，採用無孔全屏幕設計。

知名Twitter爆料達人OnLeaks於網上透露，三星將推出第一款「彈出式」鏡頭手機。從曝光的手機模擬圖中看出，採用這設計的相信為Galaxy A系列手機，手機背面設有指紋解鎖，並配置三個垂直排列的後置鏡頭。

「彈出式」鏡頭與其他設計不同，可以達到真正的全屏幕。市面上OnePlus 7 Pro、Vivo V15 Pro、Redmi K20 Pro等手機型號均採用「彈出式」鏡頭，但設計同樣會產生機身變厚，減少內部空間，缺乏防水功能等問題。

若消息屬實，將會是三星首次採用「彈出式」的鏡頭設計。目前三星尚未公佈有關手機的晶片、電池容量及存儲空間等規格資料，OnLeaks的消息就指出，手機可望在未來數個月內發布。

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責任編輯：李寶如

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