【高息股】投委會提醒「高息陷阱」 股息率隨時打回原形

▲ 投委會提醒，股價下跌，股息率5厘以上股份比比皆是，但投資者需留意企業的盈利前景及管理層指引。

港股不少投資者鍾情高息股，尤其是近期跌市，不少股份股息率更升至5厘以上。不過投資者及理財教育委員會則提醒需要提防「高息陷阱」，經濟不景氣或令企業盈利受損，企業未來可能會減少派息甚至不派息，「當派息一減，公司的股息率就會打回原形。」

投委會表示，受到新冠肺炎疫情拖累，全球股市急挫，不少公司的股價正處於近年低位，「股價跌，股息率升，道理就如搖搖板」，現時股息率達5厘以上的收息股比比皆是，對以收息為目標的長線投資者，似乎難得一遇。

股息率達5厘，意味單靠收息不用20年已回本，不過投委會提醒，前提是公司未來不減派息。若經濟下行，企業盈利受到影響，公司除了減少派息甚至不派息，亦有可能因應監管當局的要求，取消已宣派的股息。

投委會又指，股價跌，公司的估值，無論看市盈率、市賬率，還是股息率，都會隨之變得吸引。然而，買股票要看公司的盈利前景，收息股亦不例外，至於公司管理層在逆境時，怎樣管理股東對股息回報的預期，亦是揀選收息股的一個考慮因素。

相關文章：

【滙豐不派息】資金轉戰7厘高息股 仍然要輸錢？

【高息股票】一文看清高息股 連續3年派5厘以上高息

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：陳健婷