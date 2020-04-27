  • 26°C
香港時間 : 2020427日 (一) 13:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【高息股】投委會提醒「高息陷阱」 股息率隨時打回原形

金融經濟 13:10 2020/04/27

分享：

投委會提醒，股價下跌，股息率5厘以上股份比比皆是，但投資者需留意企業的盈利前景及管理層指引。

港股不少投資者鍾情高息股，尤其是近期跌市，不少股份股息率更升至5厘以上。不過投資者及理財教育委員會則提醒需要提防「高息陷阱」，經濟不景氣或令企業盈利受損，企業未來可能會減少派息甚至不派息，「當派息一減，公司的股息率就會打回原形。」

投委會表示，受到新冠肺炎疫情拖累，全球股市急挫，不少公司的股價正處於近年低位，「股價跌，股息率升，道理就如搖搖板」，現時股息率達5厘以上的收息股比比皆是，對以收息為目標的長線投資者，似乎難得一遇。

股息率達5厘，意味單靠收息不用20年已回本，不過投委會提醒，前提是公司未來不減派息。若經濟下行，企業盈利受到影響，公司除了減少派息甚至不派息，亦有可能因應監管當局的要求，取消已宣派的股息。

投委會又指，股價跌，公司的估值，無論看市盈率、市賬率，還是股息率，都會隨之變得吸引。然而，買股票要看公司的盈利前景，收息股亦不例外，至於公司管理層在逆境時，怎樣管理股東對股息回報的預期，亦是揀選收息股的一個考慮因素。

相關文章：

【滙豐不派息】資金轉戰7厘高息股　仍然要輸錢？

【高息股票】一文看清高息股　連續3年派5厘以上高息

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：陳健婷

香港股票 派息 投資者及理財教育委員會

上一篇文章

【新冠肺炎】姚思榮：五一業界料錄零收入 倡逐步恢復與澳門交流

下一篇文章

【公司盈喜】澳優料首季純利增加至少逾72%　股價飈近1成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）
【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【餐飲寒冬】大家樂純利由近6億跌至不足1億　分析憂6厘息不再
【餐飲寒冬】大家樂純利由近6億跌至不足1億　分析憂6厘息不再