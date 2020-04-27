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法國禁運非必需品　亞馬遜上訴失敗需關閉倉儲中心

科技 13:06 2020/04/27

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法國凡爾賽上訴法院27日駁回亞馬遜上訴，意味着亞馬遜將被禁在當地派送非必需品。

新冠肺炎全球肆虐，亞馬遜早前因疫情期間未能完全保障員工安全，而被禁止在法國銷售非必需品，以便當局針對法國的站點，進行深入的病毒風險評估。法國凡爾賽上訴法院27日駁回亞馬遜上訴，意味着亞馬遜仍被禁在當地派送非必需品，若違反裁決，每一次不符合條件的配送或可使面臨10萬歐元（約83萬港元）罰款。

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法國凡爾賽上訴法院駁回亞馬遜上訴，維持下級法院於4月14日的裁決，即疫情期間，亞馬遜送貨只限醫療、衞生、食品等相關的必需品，且必須在24小時內執行規定。若運送出非必需品，亞馬遜將面臨每項10萬歐元的罰款。

此外，根據裁決，亞馬遜必須關閉在法國的6個倉儲中心，以進行防疫安全評估，並讓員工放有薪假期；同時按照工會要求，重新安排員工的工作時間表，以及觀察員工的心理健康情況。

亞馬遜表示，已經採取一系列措施來保護員工的健康和安全，稱對法院的裁決感到「困惑」，強調目前正在評估以上裁決對公司倉庫，以及法國員工和客戶的影響。

責任編輯：姚慧儀

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