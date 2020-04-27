【新冠肺炎】DHL：港第2季空運貿易展望跌至23.7點　創有報告以來新低

▲ 「DHL 香港空運貿易領先指數」（DTI）今年第2季較上季跌5.5點至23.7點，是自2014年展開此報告以來最低。（法新社資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，空運貿易前景展望仍然疲弱 。「DHL 香港空運貿易領先指數」（DTI）今年第2季較上季跌5.5點至23.7點，是自2014年展開此報告以來最低。 出口／轉口指數跌4.2點至23.3點；入口指數跌7.9點至24.3點。

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是次調查於今年3月初至中旬進行，疫情下空運用家對行業前景，持審慎觀望態度。與去年同期相比，有68％的受訪者稱2月份因應疫情而導致營運虧損，僅10％的受訪者反映營運錄得盈利。勞動節假期前夕一貫為訂單高峰期，60％的受訪者預期空運貿易需求將減少；而只有10％的受訪者認為空運貨量會有所增長。

銷售量及產品種類均跌 需求減及憂復工需時

本季的銷售量及產品種類指數均有下跌趨勢，銷售量指數跌7點至20點，反映業界憂慮中國內地需時逐步復工，並導致商品供應量下降。產品種類指數跌3點至37點，受中國內地及亞太地區需求減少影響。 不過，空運用家預料隨著中國內地逐步復工，緊急訂單數量將會隨之迅速增加，因而帶動緊急訂單指數略升1點至33點。

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除美洲地區外，全球所有市場的空運貿易指數均錄得跌幅，亞太地區指數下降8點至23點，歐洲指數跌10點至21點。美洲指數升3點，至29點，因調查期間尚未反映出疫情對該地區的影響。

就商品類別而言，食物及飲料指數跌9點至27點，是各項商品中最大跌幅。衣飾指數稍微跌1點至27點，是各項商品中最小跌幅，亦比2019年第4季的22點還高出5點。

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責任編輯：朱悅瀅

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