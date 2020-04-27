永明金融連續第二年榮獲 《指標》年度強積金供應商大獎

香港永明金融有限公司（「香港永明金融」）連續第二年榮獲《指標》年度強積金供應商大獎（「《指標》」）。該獎項不接受公開報名與提名，而每年只有一所最具實力的機構能獲得「年度强積金供應商」」的最高榮譽。評委們根據所有關鍵指標、年度的公司改革、業務增長、透明度、企業管治、產品與投資方面的專業知識以及其日常運作而投票。香港永明金融於《指標》香港年度基金大獎榮獲共8項類別大獎，當中包括『最佳表現強積金大獎』及『實力大獎』， 詳情如下:

2019《指標》香港年度基金大獎

年度卓越大獎

年度強積金供應商

同級最佳

最佳表現強積金大獎 - 香港股票

最佳表現強積金大獎 - 人生階段 - （>20-40% 股票）

最佳表現強積金大獎 - 人生階段 - （>40-60% 股票）

最佳表現強積金大獎 - 人生階段 - （>60-80% 股票）

傑出表現

實力大獎 - 成員服務

實力大獎 - 投資者教育

實力大獎 - 年度強積金中介大獎（內部）

香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅表示：「我們非常榮幸能連續兩年榮獲《指標》年度強積金供應商及其一系列的殊榮。作為全港第三大強積金服務供應商，我們一直盡心盡力，以專業經驗及服務精神為香港的打工仔提供卓越的強積金產品及方案，助其規劃退休生活。我們為所付出的努力得到及客戶和業界認同而鼓舞，而這將加深我們為本港勞動人口提供優質退休解決方案的承諾。」

▲ 香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅很榮幸能連續兩年榮 獲《指標》年度強積金供應商及其一系列的殊榮。

資料來源：《指標》實力大獎是取決於《指標》的定性方法及其工具作出遴選 。《指標》最佳表現強積金大獎是根據由Refinitiv在2018年10月1日至2019年9月30日期間所提供的績效數據作出遴選。有關資料來源與評估標準的詳細信息，請參閱 https://benchmark.exchange/hk/asset-management/mpf-result-announcement-2019。

(資料由客戶提供)