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【公司盈喜】澳優料首季純利增加至少逾72%　股價飈近1成

金融經濟 13:07 2020/04/27

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澳優發盈喜，料首季純利增加最少逾72%。(網上圖片)

澳優 （01717） 發盈喜，預期首季財務表現將錄得顯著增長，料純利按年增加72.2%至78.8%至2.61億至2.71億元（人民幣，下同）；經調整純利按年49.1%至54.2%至2.9億至3億元。該股最新報13.96元，飈近1成。

澳優料收入按年增25.7%至27.4%至19.1億至19.35億元（人民幣，下同），增長動力主要來自自家品牌羊奶粉及牛奶粉，兩分部收入料增逾3成；私人品牌及其他收入分部料減少近兩成。

澳優指出，銷售額上升是由於集團持續加強銷售網絡、品牌發展及向客戶提供之高質量產品及服務。該公司指出，新冠肺炎疫情在全球大流行對集團之財務或經營狀況並無造成任何重大不利影響。

澳優又預期，今年首季度將就衍生金融工具之公允價值變動錄得會計虧損2900萬元（相當於3230萬港元）。有關衍生金融工具指2018年集團收購海普諾凱營養品（香港）及其附屬公司餘下15%股權時將支付之或然代價負債。

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編輯：吳敏芳

香港股票 澳優（01717） 盈喜

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