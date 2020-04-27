Zoom將成納指成份股　專家：兩倍納指ETF博業績驚喜

美股標普500指數成份股相繼公布上季季績，在122隻已公布季績的成份股當中，平均盈利倒退22.7%，而本周就輪到被指是疫情受惠股的一眾科技巨擘公布業績。

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示, 近5000億美元正式簽署，美國亦同時考慮向油企提供貸款計劃，加上受惠減產消息，紐約期油連續三日上升，市場憧憬更多紓困措施，令美股三大指數上周五走高升逾1%，而蘋果股價更急彈近3%是最大「升」力軍。

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疫情受惠股之一的視像會議軟件Zoom披露，過去三周註冊用戶人數增加5成，累計用戶數已增至3億。另外，納斯達克交易所宣布，Zoom將於本周四（30日）起納入納斯達克100指數、納斯達克100加權平均指數、納斯達克100科技板塊指數。本周科技巨頭亦將進入重磅的業績期，包括Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla等。



她指出，投資策略上，短期對美股走勢仍是審慎樂觀，即使業績唔佳但美國政府超乎預期救市令目前市場的氛圍持續增強投資意欲增加。因疫情推動的work from home新經濟概念相關科技股集中在納斯達克100指蚊數, 將是長線被看好的一群，香港投資者可以運用華夏納指兩倍正向ETF（7261）部署科技股業績驚喜，此ETF 4月累計已升近15.6%。

不過，她透露指華夏納指2倍反向 (7522) 上周共錄得新淨資金流入約1180萬港元. 顯示有投資者部署後市回調。