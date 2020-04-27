【新股IPO】伊登軟件孖展超購18倍、Ritamix孖展超購2.79倍

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【資金流向】港股通長假前北水續湧港 淨流入8億
內地綜合IT解決方案及雲服務提供商伊登軟件 （新上市編號：01147） 及馬來西亞動物飼料分銷商Ritamix （新上市編號：01936） 分別於周三及下周一截止招股。綜合多間券商數據顯示，伊登軟件錄2.47億元孖展認購，超購18倍；Ritamix錄5687萬元孖展認購，超購2.79倍。
據多間券商數據顯示，伊登軟件孖展認購金額主要來自輝立證券約2億元；Ritamix孖展認購金額同樣主要來自輝立約5000萬元。
近期新股後市表現兩邊走，截至目前，4月份上市的新股表現最好為本地建築股新威工程 （08616） 累升逾1.6倍；上周五（24）上市的康方生物 （09926） 升近7成；相反MOG （01942） 跌接近6成。
|公司名稱
|上市日期
|股價累升／跌
|康方生物 （09926）
|4月24日
|69.9%
|新威工程 （08616）
|4月23日
|162.5%
|亞洲速運 （08620）
|4月20日
|（40%）
|MOG Holdings （01942）
|4月15日
|（59.5%）
|滿貫集團 （03390）
|4月15日
|（38.9%）
|智中國際 （06063）
|4月15日
|72%
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責任編輯︰謝卓榮