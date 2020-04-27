【新股IPO】伊登軟件孖展超購18倍、Ritamix孖展超購2.79倍

內地綜合IT解決方案及雲服務提供商伊登軟件 （新上市編號：01147） 及馬來西亞動物飼料分銷商Ritamix （新上市編號：01936） 分別於周三及下周一截止招股。綜合多間券商數據顯示，伊登軟件錄2.47億元孖展認購，超購18倍；Ritamix錄5687萬元孖展認購，超購2.79倍。

據多間券商數據顯示，伊登軟件孖展認購金額主要來自輝立證券約2億元；Ritamix孖展認購金額同樣主要來自輝立約5000萬元。

近期新股後市表現兩邊走，截至目前，4月份上市的新股表現最好為本地建築股新威工程 （08616） 累升逾1.6倍；上周五（24）上市的康方生物 （09926） 升近7成；相反MOG （01942） 跌接近6成。

公司名稱 上市日期 股價累升／跌 康方生物 （09926） 4月24日 69.9% 新威工程 （08616） 4月23日 162.5% 亞洲速運 （08620） 4月20日 （40%） MOG Holdings （01942） 4月15日 （59.5%） 滿貫集團 （03390） 4月15日 （38.9%） 智中國際 （06063） 4月15日 72%

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責任編輯︰謝卓榮