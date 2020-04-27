  • 26°C
香港時間 : 2020427日 (一) 13:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】白宮經濟顧問：失業率恐升至16%或更高

環球經濟金融 12:48 2020/04/27

分享：

【美國疫情】白宮經濟顧問：失業率恐升至16%或更高

新冠肺炎疫情在美國持續，經濟受挫，失業人數不斷上升。白宮經濟顧問哈西特（Kevin Hassett）估計，4月的失業率恐由3月的4.4%升至16%或更高，需要更多刺激經濟措施，確保其後反彈強勢。他認為，這是美國史上最大的負面經濟衝擊，料失業率重回1930年代大蕭條的水平。

【美國疫情】紐約州或5月中復工 新增病例低於400宗

【美國疫情】有監獄近9成囚犯確診 最高危地方？

美國多個州分封城，經濟接近停擺。自3月中以來，申領失業救濟金的人數高達2650萬人，零售銷售、消費者信心也大跌。

國會預算辦公室（CBO）估計，美國第二季國內生產總值（GDP）將收縮近40%，第三季失業率將升至16%；即使明年經濟復甦，失業率仍平均在10%以上。疫情爆發前，美國失業率一直徘徊在3.5%的50年低位。

【停世衛撥款】美國國會領袖：世衛已淪武漢衛生組織

《華郵》：華府擬將世衛資金轉向資助公共衞生非政府組織

哈西特接受美國全國廣播公司（ABC）訪問時表示，預計美國第二季度GDP將有重大下降，未來幾個月的經濟數據十分差。他認為，華府須制定遠大、深思熟慮的政策，令民眾感到安心和樂觀。

哈西特透露，總統特朗普（Donald Trump）的經濟顧問想制定5至6個方案，提交至國會，紓緩經濟困境。他指，未來3至4星期，每人都會提出一個方案，為經濟V型反彈盡最大努力。

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）對經濟相對樂觀，料美國於5月和6月重啟經濟活動、7至9月經濟反彈，而且速度很快。

【全球大流行】全球確診破295萬人 英國衞生官員稱住院率降

【美國疫情】吸入清潔劑求助個案急升 特朗普「醫學笑話」之過？

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國疫情】紐約州或5月中復工 新增病例低於400宗
今日
【美國疫情】紐約州或5月中復工 新增病例低於400宗
【停世衛撥款】美國國會領袖：世衛已淪武漢衛生組織
今日
【停世衛撥款】美國國會領袖：世衛已淪武漢衛生組織
《華郵》：華府擬將世衛資金轉向資助公共衞生非政府組織
今日
《華郵》：華府擬將世衛資金轉向資助公共衞生非政府組織
【全球大流行】全球確診破295萬人 英國衞生官員稱住院率降
今日
【全球大流行】全球確診破295萬人 英國衞生官員稱住院率降
【美國疫情】有監獄近9成囚犯確診 最高危地方？
今日
【美國疫情】有監獄近9成囚犯確診 最高危地方？
疫情 經濟 失業 特朗普 姆欽 零售 失業率 GDP 美國 白宮

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間13:00）

下一篇文章

南韓：金正恩仍健在、健康狀況好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】近5.4萬人死 逼近越戰死亡人數
【美國疫情分佈圖】近5.4萬人死 逼近越戰死亡人數
【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋
【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋
美國眾議員向華索償近22萬億 要求中國7月底找數
美國眾議員向華索償近22萬億 要求中國7月底找數
【糧食危機】肉價急升 巴西全球最大肉商爆疫情關廠
【糧食危機】肉價急升 巴西全球最大肉商爆疫情關廠
新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間13:00）
【歐洲疫情分佈圖】意大利5月初重開製造業建築業 疫情放緩
【歐洲疫情分佈圖】意大利5月初重開製造業建築業 疫情放緩