▲ 【美國疫情】白宮經濟顧問：失業率恐升至16%或更高

新冠肺炎疫情在美國持續，經濟受挫，失業人數不斷上升。白宮經濟顧問哈西特（Kevin Hassett）估計，4月的失業率恐由3月的4.4%升至16%或更高，需要更多刺激經濟措施，確保其後反彈強勢。他認為，這是美國史上最大的負面經濟衝擊，料失業率重回1930年代大蕭條的水平。

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美國多個州分封城，經濟接近停擺。自3月中以來，申領失業救濟金的人數高達2650萬人，零售銷售、消費者信心也大跌。

國會預算辦公室（CBO）估計，美國第二季國內生產總值（GDP）將收縮近40%，第三季失業率將升至16%；即使明年經濟復甦，失業率仍平均在10%以上。疫情爆發前，美國失業率一直徘徊在3.5%的50年低位。

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哈西特接受美國全國廣播公司（ABC）訪問時表示，預計美國第二季度GDP將有重大下降，未來幾個月的經濟數據十分差。他認為，華府須制定遠大、深思熟慮的政策，令民眾感到安心和樂觀。

哈西特透露，總統特朗普（Donald Trump）的經濟顧問想制定5至6個方案，提交至國會，紓緩經濟困境。他指，未來3至4星期，每人都會提出一個方案，為經濟V型反彈盡最大努力。

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）對經濟相對樂觀，料美國於5月和6月重啟經濟活動、7至9月經濟反彈，而且速度很快。

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