  • 26°C
香港時間 : 2020427日 (一) 12:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】3新股啟動預路演 合計集資70億

金融經濟 12:14 2020/04/27

分享：

新股集資活動恢復，已有3家企業啟動預路演。

雖然新冠肺炎疫情尚未退卻，惟新股上市已陸續恢復。外電消息指，物管股建業新生活、沛嘉醫療及未有盈利的生科股開拓藥業，3隻新股已啟動上市前預路演（pre-marketing），料合計集資額達9億美元，即大約70億港元。

建業新生活與建業地產 （00832） 屬姊妹公司，其為建業集團旗下。建業新生活料集資最多3億美元（23.4億港元），暫定於5月4日開簿，5月8日定價。公司於2019年上半年淨利潤為9900萬元人民幣，其管理269個物業項目，涉及過百萬位業主。法國巴黎銀行為獨家保薦人。

沛嘉醫療擬集資23億

沛嘉醫療主要生產心臟瓣膜疾病治療設備，計劃集資3億美元（約23.4億港元），聯席保薦人為華泰及摩根士丹利。

據初步招股文件顯示，沛嘉醫療已開發6款註冊產品，以及擁有20款處於各個開發階段的在研產品，包括集團的核心產品TaurusOne®。

另外，開拓藥業亦將於5月8日前完成預路演，預計集資2至3億美元。開拓藥業主要研發癌症新藥，於2018年6月在內地新三板退市；華泰國際為保薦人。

相關文章︰【新股IPO】再有熱炒生物科技、物管股出場　料建業新生活5月中上市（附上市時間表）

【新股IPO】A股泰格醫藥申香港上市料集資78億元　業務似藥明康德

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

 

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯︰侯景成

 

香港股票 建業地產（00832） IPO

上一篇文章

恒生指數半日升390點　重上24000關收復10天綫（不斷更新）

下一篇文章

內銀績前造好升逾2至3%　中原銀行異動飈33%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）
【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）
【餐飲寒冬】大家樂純利由近6億跌至不足1億　分析憂6厘息不再
【餐飲寒冬】大家樂純利由近6億跌至不足1億　分析憂6厘息不再
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息