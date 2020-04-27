【新股IPO】3新股啟動預路演 合計集資70億

▲ 新股集資活動恢復，已有3家企業啟動預路演。

雖然新冠肺炎疫情尚未退卻，惟新股上市已陸續恢復。外電消息指，物管股建業新生活、沛嘉醫療及未有盈利的生科股開拓藥業，3隻新股已啟動上市前預路演（pre-marketing），料合計集資額達9億美元，即大約70億港元。

建業新生活與建業地產 （00832） 屬姊妹公司，其為建業集團旗下。建業新生活料集資最多3億美元（23.4億港元），暫定於5月4日開簿，5月8日定價。公司於2019年上半年淨利潤為9900萬元人民幣，其管理269個物業項目，涉及過百萬位業主。法國巴黎銀行為獨家保薦人。

沛嘉醫療擬集資23億

沛嘉醫療主要生產心臟瓣膜疾病治療設備，計劃集資3億美元（約23.4億港元），聯席保薦人為華泰及摩根士丹利。

據初步招股文件顯示，沛嘉醫療已開發6款註冊產品，以及擁有20款處於各個開發階段的在研產品，包括集團的核心產品TaurusOne®。

另外，開拓藥業亦將於5月8日前完成預路演，預計集資2至3億美元。開拓藥業主要研發癌症新藥，於2018年6月在內地新三板退市；華泰國際為保薦人。

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編輯︰侯景成